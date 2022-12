L’Audi A6 e-tron alla prova del freddo artico. La berlina elettrica tedesca è la protagonista di una nuova serie di foto spia che ci arrivano direttamente dal Nord Europa, dove sta percorrendo centinaia di chilometri di test in vista di un debutto in programma nel 2023.

L’A6 elettrica sta perdendo via via strati di mimetizzazioni e sta assumendo ormai le sue forme definitive.

Aerodinamica e affilata

Come nei precedenti avvistamenti, anche in questo caso l’impressione è che l’Audi A6 e-tron di serie condivida tanti elementi di design con l’omonimo concept presentato ad aprile 2021. Prima di tutto balza all'occhio la carrozzeria filante (il prototipo aveva un coefficiente aerodinamico di 0,22, contro lo 0,20 della Mercedes EQS), con frontale basso, tetto arcuato e coda corta sullo stile dell’A7 Sportback.

Audi A6 e-tron, le nuove foto spia sulla neve

Entrando nei dettagli, nella zona anteriore si trovano due sottili fari LED ai lati della grande calandra singleframe, mentre la sezione inferiore è occupata da una larga mascherina e da intagli più sottili in corrispondenza delle ruote. Il posteriore è caratterizzato da un lunotto quasi da coupé e da fari a sviluppo orizzontale più corti rispetto a quelli del concept.

Prestazioni e autonomia

Costruita sulla piattaforma PPE, utilizzata anche da Q6 e-tron e Porsche Macan elettrica, l’Audi A6 e-tron sarà proposta in un versioni con motore singolo posteriore o con doppio motore elettrico per avere così la trazione integrale. Da Ingolstadt non ci sono ancora informazioni ufficiali, anche se il concept utilizzava un powertrain con due unità elettriche e una potenza totale di 476 CV, per un’autonomia prevista di 700 km nel ciclo WLTP.

L'Audi A6 elettrica avrà linee quasi da coupé

Il prototipo riusciva ad accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, con una capacità di ricarica fino a 270 kW per aggiungere 300 km di percorrenza in circa 10 minuti.

Il modello di serie dovrebbe confermare questi numeri, con una possibile versione RS che sarebbe in grado di alzare ulteriormente l’asticella delle prestazioni.