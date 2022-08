Sono passati sette anni ormai dal lancio della quinta generazione di Audi A4 avvenuto nel 2015 come model year 2016, con la sesta che è prossima ad arrivare sul mercato entro la fine dell'anno o, al massimo, nei primi mesi del 2023.

In questi giorni, i nostri fotografi hanno avvistato diversi prototipi in fase di test, scattando diverse foto e registrando anche il video che trovate qui sotto alla fine dell'articolo. Si tratta di una prova molto interessante perché, dal sound, sembrerebbe che sotto il cofano ci sia anche un motore a benzina a sei cilindri, propulsore che quasi sicuramente andrà a equipaggiare la prossima S4.

Design

A guardare i due muletti da fuori, è impossibile notare le differenze di allestimento dato che la carrozzeria è pesantemente camuffata. Per quanto riguarda le proporzioni, non sembrano esserci parti provvisorie a mascherarne le forme, se non per i gruppi ottici dietro chiaramente posticci in modo tale da non far percepire né la firma luminosa né la tecnologia di illuminazione, LED o OLED che sia.

Stilisticamente, le nuove A4 e A4 Avant faranno un bel balzo in avanti rispetto alla generazione attuale. Basandoci su quanto abbiamo visto sui modelli più recenti, i fari saranno più sottili e la griglia più larga. Dentro sarà un tripudio di tecnologia con un grande schermo per l'infotainment e uno altrettanto generoso per la strumentazione.

Motori a quattro e a sei cilindri

L'unico elemento che differenzia le due auto che si vedono nel video è il terminale. Una ha uno scarico singolo a doppia uscita, probabilmente quella con il quattro cilindri, mentre l'altra doppi scarichi ai lati del paraurti. Crediamo che quest'ultima sia la S4 anche perché esteticamente è più cattiva, con cerchi di colore nero e dischi freno posteriori più grandi. Facendo attenzione al sound, poi, questo potrebbe ricordare quello dell'attuale V6 da 3.0 litri.

Nonostante le normative europee sulle emissioni siano sempre più severe, le nostre fonti ritengono che il V6 turbo della S4 continuerà a rimanere a listino grazie ad un'elettrificazione leggera in grado di garantire qualche cavallo in più e, al tempo stesso, ridurre i gas di scarico nocivi. La A4 standard, invece, potrebbe rimanere 100% endotermica e utilizzare una versione aggiornata del collaudatissimo 2.0 turbo a quattro cilindri. Ma questo sarà da vedere: potrebbe adottare anche lei un modulo mild hybrid.