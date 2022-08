Ha debuttato nel 2021 come berlina e lo scorso marzo con carrozzeria station wagon, sempre in veste di concept e da allora l'Audi A6 e-tron si è travestita con le classiche camuffature e ha iniziato i test in giro per il mondo. I più recenti si stanno svolgendo tra le Alpi, alla ricerca di freddo e curve, come possiamo vedere nelle foto spia che vi mostriamo oggi.

Foto (e video) che mostrano un muletto della versione elettrica dell'Audi A6 - il fatto che non si tratti della variante endotermica è dato prima di tutto dall'assenza degli scarichi - con la pellicola di camuffamento a ricoprire l'intera carrozzeria. Difficile quindi dire come sarà la versione di serie della A6 e-tron. Difficile, ma non impossibile.

Piccole novità

Sembra infatti che la media a batterie dei 4 Anelli manterrà lo stile generale della concept, con giusto qualche novità a livello delle luci anteriori - sdoppiate - prese d'aria laterali rimpicciolite mentre la parte inferiore della mascherina sembra essere più grande. Aggiornamenti di stile che non stravolgono però l'aspetto della berlina elettrica e guardandola di lato appare evidente la stretta parentela tra muletto e concept.

Posteriormente invece l'Audi A6 e-tron impegnata nei test monta ancora luci provvisorie: è più che probabile infatti che la versione di serie riprenderà l'illuminazione a tutta larghezza della concept, con tecnologia OLED.

Piattaforma condivisa

Alla base dell'Audi A6 e-tron ci sarà la piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in collaborazione con Porsche e dedicata ai modelli top di gamma del Gruppo, compresa la Bentley elettrica in arrivo nel 2025.

Ancora non si conoscono i dettagli sulle motorizzazioni che muoveranno berlina e station wagon medie dei 4 Anelli, ma se dovessero essere mantenute le specifiche delle concept avremo 2 motori elettrici - uno per asse - per un totale di 350 kW (476 CV) e 800 Nm di coppia, alimentati da una batteria da 100 kWh e 800 Volt per un'autonomia di circa 700 km.

La presentazione ufficiale potrebbe avvenire entro fine 2022, mentre per la commercializzazione si parla di 2023 inoltrato.