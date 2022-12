E 4. Dopo coupé, cabrio e monovolume il 26 gennaio 2023 arriverà l'Audi activesphere, nuova concept con la quale la Casa dei 4 anelli non vuole anticipare un modello specifico, ma mostrare quali saranno i nuovi trend di design e di tecnologia - orientata specialmente alla guida autonoma - che potrebbero arrivare sulla futura gamma.

Si tratterà di un crossover coupé e il debutto avverrà in occasione dell'evento "Celebration of Progress" e nell'attesa è stato pubblicato un nuovo teaser.

Avventure in elettrico

Audi definisce la activesphere concept come "la perfetta compagna per ambiziose avventure all'aria aperta". Dobbiamo quindi un modello con assetto rialzato, senza però sconfinare nel mondo dei fuoristrada duri e puri.

Un SUV avventuroso con trazione integrale, naturalmente elettrica, e uno stile che abbina muscoli a linee filanti e sportive. Con dettagli dedicati come portapacchi sul tetto (in cristallo). Il teaser non mostra particolari elementi in grado di darci indizi sulle dimensioni della activesphere concept, anche se guardando alle "sorelle" - skysphere, grandsphere e urbansphere - ci aspettiamo una lunghezza di circa 5 metri.

Sorelle che a un design particolarmente ricercato abbinano la trazione elettrica e sistemi di assistenza alla guida di Livello 4, vale a dire con la possibilità di abbandonare completamente volante e pedaliera (che possono letteralmente scomparire) lasciando ad hardware e software il compito di guidare l'auto, con la possibilità di prendere il controllo ogni volta che si vuole.