Presentata qualche giorno fa l'Audi Q8 e-tron, restyling del SUV elettrico dei 4 Anelli, arriverà nelle concessionarie italiane a marzo 2023 con prezzi a partire da 79.900 euro e una gamma composta da 2 motorizzazioni: la 50 e-tron da 340 CV e la 55 e-tron da 408 CV.

Dotate entrambe della trazione integrale quattro elettrica saranno disponibili sia con carrozzeria SUV sia in versione coupé Sportback, con autonomia massima di 600 km.

Gli allestimenti

Di serie l'Audi Q8 e-tron sarà dotata delle sospensioni pneumatiche adattive che variano l'altezza da terra fino a 76 mm.

Sono poi previsti cerchi in lega da 19", luci anteriori e posteriori full LED, rivestimenti interni in tessuto, climatizzatore automatico bizona, strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale da 10,1" con navigatore basato su Google, sistemi di ausilio al parcheggio, regolatore e limitatore di velocità, frenata automatica d'emergenza e telecamera posteriore.

Audi Q8 e-tron Sportback

L'allestimento Business Advanced aggiunge cerchi da 20", luci Matrix LED, interni in pelle e similpelle, climatizzatore ausiliario, monitor centrale con funzioni aggiuntive, 2 prese USB di tipo C per i passeggeri posteriori, cruise control adattivo e altri sistemi di assistenza alla guida.

Infine l'Audi Q8 e-tron S line edition di serie offre cerchi in lega da 21", estetica dedicata e modalità "Sport" per la regolazione dell'assetto.

Come detto le motorizzazioni disponibili saranno 2: 50 e-tron da 340 CV e 664 Nm di coppia e 55 e-tron, da 408 CV e 664 Nm di coppia.

Tutte poi sfoggeranno il nuovo logo Audi, che proprio sulla Q8 ha debuttato e si prepara a prendere posto sulle prossime novità della Casa.

Non si parla ancora invece della versione SQ8, la più potente, da 503 CV e 973 Nm di coppia.

Audi Q8 e-tron, i prezzi

ERSIONE MODELLO BATTERIA POTENZA COPPIA Prezzo Audi Q8 50 e-tron 89 kWh 250 kW 664 Nm 79.900 euro Audi Q8 50 e-tron Business Advanced 89 kWh 250 kW 664 Nm 83.200 euro Audi Q8 50 e-tron S line edition 89 kWh 250 kW 664 Nm 85.900 euro Audi Q8 55 e-tron 106 kWh 300 kW 664 Nm 89.900 euro Audi Q8 55 e-tron Business Advanced 106 kWh 300 kW 664 Nm 93.200 euro Audi Q8 55 e-tron S line edition 106 kWh 300 kW 664 Nm 95.900 euro Audi Q8 50 e-tron Sportback 89 kWh 250 kW 664 Nm 82.200 euro Audi Q8 50 e-tron Sportback Business Advanced 89 kWh 250 kW 664 Nm 85.500 euro Audi Q8 50 e-tron Sportback S line edition 89 kWh 250 kW 664 Nm 88.200 euro Audi Q8 55 e-tron Sportback 106 kWh 300 kW 664 Nm 92.200 euro Audi Q8 55 e-tron Sportback Business Advanced 106 kWh 300 kW 664 Nm 95.500 euro Audi Q8 55 e-tron Sportback S line edition 106 kWh 300 kW 664 Nm 98.200 euro

L'Audi Q8 e-tron vista dal vivo