Le Case auto stanno attraversando un periodo di profonda trasformazione con il passaggio sempre più massiccio verso l'elettrico puro. Nuovi approcci alla mobilità accompagnati da nuove "facce", non solo quelle di modelli inediti mossi da powertrain emissioni zero, ma anche da loghi rinnovati a esprimere il cambiamento di approccio. Alla già lunga lista si aggiunge Audi che con la Q8 e-tron, il restyling della e-tron, ha portato al debutto un nuovo logo.

I classici 4 anelli rimangono là dove sono, con lo stesso effetto bidimensionale introdotto nel 2016 per meglio adattarsi al mondo digitale, ormai centrale per la comunicazione, per poi sbarcare a bordo dei modelli di Ingolstard nel 2019 e continuare nel 2020.

Less is more

L'obiettivo, a detta degli uomini Audi, è quello di avere lo stesso logo ovunque: dalle pubblicità online e su carta alla comunicazione interna, passando naturalmente per tutti i modelli in commercio. Partendo proprio dall'Audi Q8 e-tron. Sul SUV elettrico i 4 anelli fanno a meno di qualsivoglia cromatura, preferendo un tema grafico dato dal contrasto tra il bianco degli anelli e lo sfondo in vetro nero.

Audi Q8 e-tron Sportback 2023

Un elemento caratterizzante che si può anche illuminare, dando al logo un'evidenza ancora maggiore nonostante appaia ancora più bidimensionale. "Crediamo di aver trovato il nuovo cromo" ha detto il designer André Giorgi (Audi Senior lighting designer). Una nuova illuminazione frontale sulla scia della tendenza del momento, che porta numerosi modelli ad avere punti luce sul frontale per renderlo ancora più riconoscibile anche al buio.

Oltre al logo anche il lettering delle nuove Audi cambierà, rendendolo uniforme su ciascun modello. Il font sarà l'attuale "Audi Type", con grafica sobria e netta. A lui il compito di comunicare il nome del modello ma non più, come accade oggi, sulla parte posteriore. Come avviene sulla Q8 e-tron in futuro infatti ogni scritta sarà riportata sul montante centrale "Una scelta supportata dal fatto che questa zona rientra sempre nel campo visivo del passeggeri quando accedono all'abitacolo" ha commentato Giorgi.