Restyling, allestimenti inediti e modelli completamente nuovi: il 2023 di Audi conterà su novità di vario tipo, alcune delle quali "recuperate" dopo slittamenti dal programma iniziale che ne prevedeva il debutto nel corso del 2022. Un esempio è la variante ad assetto rialzato della A3.

Il piatto forte sarà rappresentato da Q6 e-tron, che andrà a rafforzare il cuore della gamma elettrica, mentre sul fronte dei modelli tradizionali le prime novità riguarderanno edizioni speciali di modelli sportivi, seguite probabilmente da qualche restyling verso fine anno su cui però non ci sono ancora dettagli. Per l'erede elettrica della A6, che si attendeva per la fine dell'anno, occorrerà invece attendere l'inizio del 2024.

Audi A3 Allstreet

Avvistata in prova in versione pressoché definitiva già dal 2021, la versione "cross" della A3 Sportback è stata rinviata all'anno nuovo: nel frattempo si sono sciolte le riserve sul nome, che salvo ripensamenti dovrebbe riprendere la stessa denominazione usata per l'equivalente versione della A1, appunto Allstreet.

Audi A3 Allstreet

Si tratta di un modello dall'assetto leggermente rialzato ma dalla vocazione più urbana che offroad, quindi anche il trattamento estetico sarà più soft di quello delle A4 e A6 Allroad quattro, anche se la trazione integrale sarà naturalmente disponibile.

Nome Audi A3 Allstreet Carrozzeria crossover 5p Motori benzina e diesel mild hybrid e plug-in hybrid Data arrivo Inizio 2023 Prezzi da definire

Audi e-tron ed e-tron Sportback restyling

Come anticipato un anno fa, per la prima elettrica Audi è arrivato il momento del primo aggiornamento di sostanza che sarà svelata ufficialmente prima della fine del 2022, per l'esattezza a inizio novembre, ma andrà in commercio a tutti gli effetti nel primo semestre dell'anno prossimo.

Audi e-tron restyling, i nuovi teaser ufficiali Audi e-tron Sportback restyling

Le novità, che interesseranno tanto il modello classico sia la variante coupé Sportback, riguarderanno l'estetica e probabilmente anche il sistema propulsivo, anche se per ora non ci sono dettagli sugli eventuali upgrade di batteria, potenza e sistemi di ricarica.

Nome Audi e-tron ed e-tron Sportback Carrozzeria SUV/crossover 5p Motori elettrici Data arrivo novembre 2022 (presentazione), 1° trimestre 2023 (lancio) Prezzi da definire

Audi Q6 e-tron

Il nuovo SUV medio elettrico debutterà soltanto alla fine del 2023 e sarà messo in vendita all'inizio del 2024, mentre la variante Sportback, comunque già "avvistata" in prova, sarà lanciata separatamente in un secondo momento.

Audi Q6 e-tron, uno degli ultimi prototipi

Le caratteristiche saranno sostanzialmente quelle anticipate dalla concept e-tron quattro: due tagli di batteria, trazione posteriore o integrale e ricarica fast fino a 270 kW, mentre per l'autonomia effettiva bisognerà aspettare i dati di omologazione ma si parla di un valore massimo vicino ai 700 km.

Nome Audi Q6 e-tron Carrozzeria SUV 5p Motori elettrici Data arrivo fine 2023 (presentazione) Prezzi da definire

Audi TT RS "edizione speciale"

La terza generazione dell'apprezzata Audi TT sta per terminare la sua carriera e a quanto pare se ne andrà con un'edizione celebrativa basata sulla versione più veloce, la RS da 400 CV.

Audi TT RS 2019

I dettagli saranno svelati a breve, ma dovrebbero concentrarsi sull'abbigliamento esterno e interno. Da confermare, inoltre, se si potrà avere anche in configurazione Roadster.

Audi R8 "edizione limitata"

Anche la sportiva a motore centrale Audi R8, attualmente alla seconda generazione, si avvicina alla fine della sua carriera. La Casa intende farla uscire di scena in grande stile con una variante finale il cui debutto è stato fissato per metà ottobre con apertura ordini tra fine anno e inizio 2023.

Audi R8 RWD edizione finale

Ordini che potrebbero esaurirsi in un batter d'occhio, anche perché si tratterà di un'edizione limitata a poche centinaia di unità. Quanto alle caratteristiche, sono tutte da confermare ma dovrebbe trattarsi di un modello a trazione posteriore con una messa a punto simile a quella della GT che chiuse il ciclo della prima generazione.