Audi ha mostrato i primi teaser di tre prototipi che verranno rivelati nei prossimi 12 mesi. Il designer della Casa Mark Lichte definisce i tre concept come un’anticipazione dei look troveremo nei prossimi modelli.

I tre prototipi si chiamano Sky Sphere, Grand Sphere e Urban Sphere e rappresentano in tre modi diversi una finestra sul futuro di Audi.

I tre modelli

La Sky Sphere è descritta come un’auto dotata di tanti dispositivi di guida autonoma. Dal nome e dalla silhouette del modello si può intuire che si sta parlando di una sorta di cabriolet. Le proporzioni sembrano quelle di una gran turismo con un lungo cofano e una coda raccolta.

Questo dovrebbe essere il primo modello ad essere presentato ed è probabile che faccia la sua apparizione al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, in California, il 15 agosto. In passato, a questo evento Audi aveva già rivelato la concept futuristica e sportiva PB18 e-tron.

La Grand Sphere è definita da Lichte come “grande, personale e in grado di dare un’esperienza di lusso a tutti gli occupanti”. Effettivamente il design ricorda quello di un’ammiraglia o comunque di una vettura di alta gamma. Questo secondo prototipo dovrebbe essere mostrato all’IAA di Monaco il prossimo settembre.

Infine c’è la Urban Sphere che sembra anticipare le forme di un SUV. Per quest’ultimo non sappiamo indicare una data o un luogo per la possibile presentazione.

Tra design e intelligenza artificiale

Lichte ha dato un nuovo corso stilistico ad Audi dal 2014. A neanche 10 anni di distanza, il brand è deciso a rinnovare la propria identità con un occhio alla guida autonoma e all’intelligenza artificiale. Secondo il designer, infatti, questi due concetti influenzeranno molto la progettazione dei tre modelli:

“Le auto saranno in grado di riconoscerti, ascoltarti e quasi leggere nella tua mente. Sapranno, infatti, le tue preferenze e dove portarti”.

Le tre concept potrebbero ispirare il Project Artemis, un modello portabandiera di nuove tecnologie che dovrebbe debuttare nel 2024.