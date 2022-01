L’Audi R8 abbandonerà presto i listini di tutto il mondo. La Casa tedesca, infatti, è al lavoro sull’erede elettrica, la quale avrà un nome e un’identità completamente diverse.

Tuttavia, il brand starebbe preparando anche un’ultima R8, una versione destinata a essere la più esclusiva ed estrema di sempre. Le prime foto spia di questa speciale Audi sembrano anticipare le soluzioni che troveremo sul modello di serie.

Affilatissima e senza veli

La R8 delle foto è completamente “nuda” e senza camuffature. Sembra che Audi non stia facendo nulla per nascondere i suoi progetti, ma è possibile che le vere grandi novità si nascondano nel telaio e sotto al cofano con un 5.2 V10 spinto al massimo del suo potenziale.

Sta di fatto che il modello mostra un’estetica molto aggressiva caratterizzata da alette frontali, splitter, minigonne in carbonio e un nuovo e minaccioso diffusore. Inoltre, è impossibile non vedere l’alettone con logo Audi ben visibile sul fianco.

Insieme alle modifiche aerodinamiche, si intravedono anche alcuni cavi e un’antenna che potrebbero far parte della strumentazione utilizzata dagli ingegneri.

La trazione posteriore per conquistare i collezionisti

Guardando le foto nel dettaglio verrebbe da dire che l’Audi R8 dei test sia a trazione posteriore. Quando si percorre una strada innevata, infatti, la fanghiglia tende ad accumularsi molto di più dietro alle ruote motrici. In questo caso, la neve è be presente solo vicino alle ruote posteriori, lasciando intuire che Audi sia al lavoro su una RWD.

La scelta non dovrebbe sorprendere visto che Sebastian Grams, il numero uno della divisione RS, aveva dichiarato recentemente che, prima dell’addio, Audi avrebbe sviluppato altre versioni dell’attuale R8 concentrandosi su esperienza di guida e divertimento, come fatto sulla RWD.

Del resto, la scelta della trazione posteriore consentirebbe di risparmiare almeno 65 kg sul peso dell’auto e di alzare ulteriormente il tasso di coinvolgimento al volante. Due caratteristiche importanti per invogliare i facoltosi clienti a mettersi in garage una speciale Audi che potrebbe essere prodotta in tiratura limitata e avere un prezzo d’attacco ben superiore agli attuali 212 mila euro.