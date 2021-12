L’elettrificazione in casa Audi porterà presto a un doloroso addio. La R8, la sportiva regina di tutta la gamma del marchio, è destinata a scomparire nei prossimi anni. Almeno la versione con motore termico.

Audi ha già ufficializzato, infatti, che la prossima “R” sarà 100% elettrica, ma il brand ha in programma una versione finale molto speciale per celebrare a dovere la sua supercar.

L’ultimo viaggio del V10

La Casa dei Quattro Anelli sta preparando un canto del cigno per la R8 con motore V10. Un po’ come fatto da Lamborghini con la “sorella” Huracan, declinata nella variante estrema STO, prima del passaggio di consegne al nuovo modello conosceremo una versione definitiva e destinata ai collezionisti.

A rivelare i piani di Audi è il boss della divisione RS Sebastian Grams nel corso di un’intervista a Top Gear:

“Sicuramente vedremo altri modelli basati sull’attuale R8. Stiamo ragionando su tante idee e ci concentreremo ancora una volta sull’esperienza di guida e sul divertimento. Gli ultimi aggiornamenti alla R8 RWD (a trazione posteriore, ndr) seguono proprio questa direzione”.

Secondo la testata inglese, l’ultima R8 verrà svelata nell’autunno 2022 e sarà in vendita per 12 mesi prima di lasciare spazio all’erede elettrica.

Pronto un look estremo

Il riferimento di Grams alla versione a trazione posteriore fa pensare che Audi stia lavorando proprio a una speciale R8 a sole due ruote motrici. Questa soluzione consentirebbe di ridurre il peso dell’auto di almeno 65 kg e sarebbe solo il primo indizio di un modello davvero estremo.

È possibile, infatti, che l’ultima serie dell’R8 sia prodotta in tiratura limitata e con un look molto aggressivo simile alla vettura da GT4 che vi mostriamo in foto.

Una versione aerodinamica, leggera e più potente, quindi, per rendere il giusto omaggio alla storia dell’R8. E, logicamente, sarà anche costosa. Ci aspettiamo un listino ben superiore rispetto ai circa 212 mila euro necessari per mettersi in garage l’attuale R8 quattro da 620 CV.

Tuttavia, per un modello che aumenterà sicuramente di valore negli anni a venire, i collezionisti saranno disposti a fare follie.