Allroad o Citycarver. È così che si chiamerà la nuova declinazione dell’Audi A3 che dovrebbe debuttare nel corso dell’anno. CarSpyMedia è tornata ad avvistare il prototipo in prova tra le strade innevate della Scandinavia dove il nuovo modello sta macinando chilometri e raccogliendo dati riguardo al nuovo assetto.

Ecco quello che sappiamo sulla prima versione rialzata dell'Audi A3 Sportback.

Vuole diventare fuoristrada

L’Audi mostra praticamente le stesse mimetizzazioni degli avvistamenti precedenti. Il marchio ha nascosto tutte le parti della carrozzeria che cambieranno look in questa versione, a partire dai paraurti che dovrebbero ricevere una nuova disposizione delle prese d’aria laterali e l’aggiunta di qualche protezione per il sottoscocca.

È probabile che anche i fari vengano aggiornati con una nuova grafica, mentre nella fiancata dovremmo trovare delle minigonne diverse.

Come accade già per l’A1 Citycarver e per le A4 e A6 Allroad, anche questa A3 crescerà nelle dimensioni. Soprattutto in altezza, la compatta dovrebbe far segnare un aumento compreso tra i 4 e gli 8 cm, mentre i passaruota più grandi potrebbero allargare la carreggiata di 2-4 cm.

Vista l’evoluzione in crossover, ci aspettiamo che l’Audi A3 mantenga lo stesso livello di praticità e di capacità del bagagliaio confermando i 380 litri della Sportback (aumentabili fino a 1.200 litri abbattendo i sedili posteriori).

I possibili motori

Anche le motorizzazioni dovrebbero essere confermate. Nella gamma dell’A3 Citycarver/Allroad vedremo sempre le versioni a benzina non elettrificate 30, 35 e 40 TFSI da 110, 150 e 190 CV, le mild hybrid 30 e 35 sempre da 110 e 150 CV, le ibride plug-in 40 e 45 da 204 e 245 CV e le diesel 30, 35 e 40 da 116, 150 e 200 CV.

Non sappiamo se Audi ha in programma le varianti sportive S3 e RS 3 anche per questa carrozzeria, mentre qualche dubbio in più potrebbe esserci per l’allestimento a metano 30 g-tron considerati i recenti costi del gas.