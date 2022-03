Nel futuro delle Audi elettriche c'è posto anche per una station wagon sportiva e a zero emissioni che vedremo in concessionaria nel 2024. A ribadirlo con molta chiarezza è l'Audi A6 Avant e-tron concept appena presentata che reinterpreta l'idea della familiare "Avant" con un prototipo elettrico a trazione integrale quattro che ha 476 CV e un'autonomia di oltre 700 km.

L'Audi A6 Avant e-tron concept è basata sulla nuova piattaforma elettrica PPE (Premium Platform Electric) sviluppata con Porsche, esattamente come la berlina coupé A6 e-tron concept svelata ad aprile 2021. La batteria ha una capacità di 100 kWh e la ricarica elettrica in corrente continua può raggiungere una potenza massima di 270 kW per avere 300 km di autonomia aggiuntiva in 10 minuti.

Linee morbide e aerodinamiche

La prossima A6 Avant a batteria, che sarà molto simile alla concept, rappresenta un'evoluzione radicale a livello stilistico rispetto al modello attuale, pur con misure esterne molto simili. A una lunghezza di 4,96 metri corrisponde infatti una larghezza di 1,96 metri e un'altezza di 1,44 metri, con una calandra single frame chiusa e la fascia luminosa in coda che viene ripresa dagli attuali modelli e-tron.

Particolare attenzione è stata posta all'aerodinamica dell'Audi A6 Avant e-tron concept che vanta un Cx di 0,24 grazie anche agli specchietti virtuali con telecamere, di appena 0,02 punti inferiore alla berlina A6 e-tron concept. Tutta la parte esterna del prototipo è composta da superfici dalle morbide che rinunciano a spigoli e tratti affilati.

Nella vista laterale si possono notare i cerchi in lega da 22" contenuti da archi ruota massicci e la linea dinamica del tetto sottolineata dall'arco cromato che termina nello spoiler di coda e si chiude con un montante posteriore fortemente inclinato.

Fari LED Matrix e OLED come videogiochi

Oltre alla verniciatura in grigio "Neptune Valley" con riflessi dorati spiccano anche i sottili gruppi ottici che hanno la forma di bande luminose e sono realizzati con tecnologie Matrix LED e OLED. Lungo le fiancate di Audi A6 Avant e-tron concept ci sono anche tre piccoli proiettori laterali a LED che proiettano diverse animazioni sull'asfalto e fungono da sistema di allerta dei sistemi di sicurezza.

Lo stesso vale per i fari anteriori che possono creare animazioni di tipo cinematografico, come ad esempio un videogioco proiettato su una parete e comandato dai passeggeri durante la sosta di ricarica con lo smartphone come joystick. In coda i gruppi ottici OLED su fascia continua possono creare firme luminose variabili secondo i gusti del cliente e forme tridimensionali.

Pianale PPE per berline coupé, Avant e SUV

Il pianale PPE dell'A6 Avant e-tron nasce con una batteria piatta collocata tra gli assali che elimina il tunnel della trasmissione, trazione posteriore (un motore elettrico dietro) o integrale quattro (due motori elettrici, davanti e dietro).

Nello specifico il prototipo è dotato di due motori elettrici e trazione quattro per un totale di 476 CV e 800 Nm. Il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è inferiore ai 4 secondi, mentre la versione d'ingresso del modello di serie, a trazione posteriore, impiegheranno meno di 7 secondi.

La nuova Piattaforma elettrica PPE è pensata per essere alla base delle prossime Audi a zero emissioni, con carrozzeria berlina-coupé, Avant e SUV. I nuovi modelli su architettura PPE andranno a presidiare inizialmente il segmento E (quello di A6, A6 Avant e A7 Sportback), partendo con l'inedita Q6 e-tron dal 2023. Entro il 2024 ci sarà poi il lancio di A6 e-tron e A6 Avant e-tron, mentre negli anni successivi l'architettura PPE verrà estesa al segmento D (quello di Audi A4 e Q5) e al segmento F (Audi A8).