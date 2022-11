L'elettrico non è più una novità assoluta del panorama auto ma anzi, al netto della sua fase evolutiva, si trova già in una fase tale per cui anche alcuni dei modelli che reputiamo "recenti", hanno bisogno di un facelift, di un restyling, di un upgrade.

L'Audi e-tron è stata la prima BEV dei Quattro Anelli: è nata nel 2018, e dunque, oggi aggiorna il suo abito buono, aggiunge un bel "Q8" al proprio nome per normalizzare la nomenclatura della gamma, ma soprattutto cambia sotto al vestito per migliorarsi nell'autonomia, nelle prestazioni sia alla guida che alla spina. Abbiamo potuto vedere le due versioni - Suv e Sportback - in un hangar poco lontano da Nizza.

Fuori cambia poco

Esteticamente i cambiamenti sono davvero mirati e selezionati. Anzi, il primo riguarda quel "Q8" che sottolinea la strategia più gerarchizzata del gruppo di Ingolstadt e il posizionamento da top di gamma di quest'ultima.

Il frontale viene rivisto all'altezza della calandra. Nulla di così impattante: un cambio di colorazione per renderla più affine alla sorellina Audi Q4 e-tron, e un lavoro sui flap per far convogliare l'aria sul pacco batteria. Il logo è proiettato tridimensionalmente (una soluzione per inserire meglio il radar relativo agli Adas di guida). Sul montante B poi, è stata posizionata la scritta Audi Q8.

Tre varianti di powertrain

Tecnicamente invece, il cambio è più importante: la Q8 e-tron evolve le proprie configurazioni. Fino a oggi infatti, la e-tron era disponibile nelle versioni 55 e S, sia in versione SUV che Sportback. Ora la gamma è più variegata: 50, 55 e S, con variazioni sulle potenze, il numero di motori e la capacità della batteria. Andiamo con ordine.

L'Audi Q8 50 e-tron offre una potenza di 250 kW in boost mode, e una coppia di 664 Nm. La 55 e-tron genera 300 kW di potenza e 664 Nm di coppia, mentre la SQ8 e-tron eroga 370 kW e 973 Nm di coppia.

Parlando di capacità, la 50 e-tron ha una batteria di 89 kWh netti (95 lordi), mentre la 55 e la S hanno 106 kWh di capacità netti (114 lordi). Questo comporta uno scenario tale per cui, nella migliore delle versioni - dunque con la 55 e-tron Sportback - l'autonomia valutata secondo lo standard WLTP, raggiunge i 600 km. (Tenete sempre a mente come una autonomia verosimile, in ambiente reale, sia un 20% inferiore rispetto a quanto dichiarato dallo standard WLTP).

VERSIONE MODELLO BATTERIA POTENZA COPPIA WLTP Audi Q8 50 e-tron 89 kWh 250 kW 664 Nm 491 km Audi Q8 55 e-tron 106 kWh 300 kW 664 Nm 582 km Audi SQ8 e-tron (3 motori) 106 kWh 370 kW 973 Nm 494 km Audi Q8 50 e-tron Sportback 89 kWh 250 kW 664 Nm 505 km Audi Q8 55 e-tron Sportback 106 kWh 300 kW 664 Nm 600 km Audi SQ8 e-tron Sportback (3 motori) 106 kWh 370 kW 973 Nm 513 km

A questo si può aggiungere anche l'introduzione del caricatore in corrente alternata che ora raggiunge i 22 kW di potenza, rispetto all'attuale che raggiunge gli 11. Un upgrade da non sottovalutare, considerando come spesso si carichi in AC e non in DC o in un HPC, salvo viaggi lunghi o situazioni di "necessità", per non intaccare troppo le temperature delle batterie.

La Q8 e-tron tra l'altro, ha anche a disposizione la funzione Plug and Charge: nessuna app o card, ma un abbonamento che permette di arrivare nel punto designato dalla mappa, dal tragitto e caricare con addebito direttamente alla carta.

Più spire per il motore

Il lavoro di ottimizzazione si è focalizzato anche sul motore asincrono (dunque si parla di versioni 50 e 55) sull'asse posteriore.

Le bobine, le spire che generano un campo elettromagnetico sono passate da 12 a 14, dunque il motore ora - a parità di energia elettrica impiegata - genera un campo più forte e di conseguenza una coppia maggiore. Questo, al netto del valore singolo, significa che con meno energia si può generare la medesiam coppia e, conseguentemente, ottimizzare consumi e autonomia.

L'Audi Q8 e-tron dovrebbe giungere sul mercato nei primi mesi del prossimo anno. In Germania e nei mercati europei il piano dei Quattro Anelli prevede uno sbarco per Febbraio 2023, con un prezzo - sul mercato teutonico - di partenza pari a 74.400 euro.