L'Audi Q4 e-tron è arrivata nelle concessionarie nel corso dell'estate 2021, seguita pochi mesi dopo dalla variante coupé Sportback. A distanza di un anno, si rinnova leggermente nella tecnologia di bordo, introducendo in gamma anche una nuova versione.

Entra, infatti, a listino per la carrozzeria Sportback la versione 45 e-tron quattro, quella che viene considerata la porta di accesso alla trazione integrale elettrica dei Quattro Anelli. Ecco tutti i dettagli.

La nuova intermedia

La Sportback 45 e-tron quattro a trazione integrale si posiziona esattamente a metà gamma, quindi subito sopra le due versioni a sola trazione posteriore 35 e-tron e 40 e-tron, rispettivamente da 170 e 204 CV e sotto alla 50 e-tron quattro, da 299 CV.

La nuova versione è dotata di una batteria da 82 kWh e di due propulsori elettrici, posizionati uno per asse, in grado di sviluppare 265 CV di potenza. Come per la 50 e-tron quattro, al posteriore trova posto un motore sincrono a magneti permanenti, all'anteriore trova posto un motore asincrono.

In condizioni di marcia normali, a fornire la potenza è soltanto il motore posizionato al retrotreno. Nel caso, invece, di perdite di aderenza improvvise o di richieste di potenza extra, il sistema è in grado di attivare istantaneamente anche il secondo generatore posto all'anteriore.

Più autonomia

Ma le novità per la Q4 e-tron non finiscono qui. Su tutta la gamma debutta un nuovo ed evoluto sistema elettroidraulico di frenata e rigenerazione dell'energia, più efficiente del passato e in grado di aumentare di qualche km l'autonomia di quasi tutte le versioni, secondo il ciclo omologativo WLTP.

In particolare, grazie a questo aggiornamento, i km percorribili con la 40 e-tron posteriore da 204 CV, con una sola ricarica secondo sempre il ciclo WLTP, diventano 540 km, facendone a tutti gli effetti il SUV elettrico della sua categoria con l'autonomia maggiore.

Tecnologica da remoto

Infine, con l'aggiornamento del 2022, debutta su tutta la gamma un intero nuovo servizio online di acquisto accessori. Si chiama Functions on Demand e permette di dotare l'auto di alcuni optional anche in un secondo momento rispetto alla fase di acquisto.

Grazie a questo store online diventano ora accessibili, per esempio, l'Audi Smartphone Interface con Apple CarPlay e Android Auto, il pacchetto Climatizzazione ampliato o ancora il volante e il parabrezza riscaldati (qualora l'auto ne sia già predisposta dalla fabbrica).

I prezzi della nuova Audi Q4 45 e-tron quattro partono da 56.900 euro per la versione standard e da 58.950 euro per la versione Sportback.