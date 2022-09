L'Audi A4, sia in versione berlina che Avant e anche nella sua variante coupé A5, si aggiorna negli allestimenti, nelle dotazioni e nei prezzi per il 2023.

Sparisce il cambio manuale sulla versione base a benzina, diventano di serie i fari full LED più potenti (non Matrix) e anche il Virtual Cockpit Plus esteso, aumentano però i prezzi. Ecco tutti i dettagli.

Tecnologia in più

Tradizionalmente, come ogni anno, tra il mese di luglio e il mese di settembre le Case presentano i model year dei propri modelli. Si tratta di piccoli aggiornamenti e aggiustamenti tecnologici e di dotazione necessari a mantenere attuali e competitive le proprie auto.

Per l'Audi A4 e l'Audi A5, due dei modelli medi premium più apprezzati in tutta Europa, queste modifiche riguardano principalmente la tecnologia di bordo. Primo tra tutti, il pacchetto Evolution diventa ora di serie. Si tratta di un mix di accessori presente fin dall'esordio dell'attuale generazione della berlina, che da sempre comprende il clima bizona, il pacchetto luci interno e i fari anteriori full LED adattivi ma non Matrix (gli intermedi a listino).

Fin dalla versione base, poi, diventa di serie il Virtual Cockpit Plus, lo schermo da 12,3 pollici presente davanti al guidatore e in grado di fornire informazioni rilevanti durante la guida, come per esempio la mappa completa del navigatore. Insieme a lui, parlando di "pollici", diventano di serie fin dagli allestimenti meno ricchi e su tutte le motorizzazioni anche i cerchi in lega da 17".

Aumento di prezzi, ma non per tutte

Contestualmente a questo ampliamento della dotazione, i prezzi della gamma A4 aumentano, seppur di poco. Per esempio, per una Audi A4 Avant 35 TDI 150 CV Stronic nell'allestimento più completo Sline Edition, sono necessari ora 51.850 euro (prima erano 51.700 euro), finanziabili tramite la storica formula Audi Value con rate da 569 euro e con la possibilità di restituire l'auto a fine contratto (per un massimo di 45.000 km in tre anni).

A differenza della A4, invece, la gamma A5 vede un ribasso di prezzi. Infine, contestualmente su tutte, sparisce il cambio manuale, anche sul motore di accesso 35 TFSI.