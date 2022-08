Besteseller della famiglia SUV di Ingolstadt l'Audi Q3, assieme alla sua declinazione coupé Sportback, si rinnova adottando la versione evoluta del motore 1.5 4 cilindri benzina battezzata Evo2. Unità che mantiene alcune peculiarità, come la disattivazione di 2 cilindri, assieme a ritocchi strutturali che permettono di contenere consumi ed emissioni.

Rimangono invariati i valori di potenza e coppia, rispettivamente pari a 150 CV e 250 Nm, così come la possibilità di abbinarlo sia al cambio manuale 6 marce sia al doppia frizione 7 rapporti S tronic. L'accelerazione da 0 a 100 avviene in 9,5" nel primo caso e in 9,4" nel secondo mentre la velocità massima è di 210 km/h per l'Audi Q3 e di 208 per la Q3 Sportback.

Beve meno

Parlando delle novità meccaniche il 1.5 4 cilindri adotta un turbo a geometria variabile e camicie dei cilindri rivestite in plasma, così da ridurre gli attriti, assieme a un rinnovato sistema di raffreddamento.

Audi Q3 Audi Q3 Sportback

Tradotto in consumi significa ridurli di 0,2 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 inferiori di 5 g/km, grazie anche alla nuova gestione del sistema COD (cylinder on demand) che tende a "spegnere" per un tempo maggiore secondo e terzo cilindro, chiudendo le valvole. I dati dichiarati parlano di un valore compreso (a seconda di allestimenti e tipo di trasmissione) tra 6,3 e 7 litri ogni 100 km e 142-159 g/km per la Q3 e 6,4-7,2 con 148-163 g/km di CO2 per la Q3 Sportback.

La benzina non è finita

Ciò che più colpisce è come in Audi siano ancora impegnati nello sviluppo dei loro motori benzina, guardando al futuro. Il 1.5 delle Audi Q3 e Q3 Sportback infatti è pronto per "digerire" anche carburanti con componenti rinnovabili, oltre naturalmente ad essere predisposto per vari gradi di elettrificazione, plug-in compresa.