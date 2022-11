Addio e-tron, benvenuta Q8 e-tron: il SUV elettrico più grande della gamma Audi è pronto a cambiare design e identità. Insieme al restyling della “ex” e-tron, la Casa aggiungerà il nuovo prefisso Q8 per chiarire come questo modello sarà ancora una volta il più grande di tutta la famiglia di elettriche di Ingolstadt.

L’annuncio ufficiale arriva direttamente da Audi che dà appuntamento al 9 novembre per scoprire ogni dettaglio del SUV.

Si aggiorna nello stile e nell’efficienza

Il video teaser pubblicato dal marchio tedesco presenta sia la Q8 con carrozzeria da SUV che la Sportback in versione SUV coupé. Nel testo del post si fa riferimento anche ai consumi della batteria che per la prima Q8 e-tron si attestano tra 24,4 e 20,1 kWh/100 km, mentre per la seconda in 24,1-19,5 kWh/100 km.

Nel complesso, si tratterebbe di un miglioramento rispetto all’attuale e-tron. Nella versione 55 quattro da 408 CV, per esempio, il consumo dichiarato è tra 26,1 e 22,22 kWh/100 km per la SUV e 25,9-21,5 kWh/100 km per la Sportback.

Ciò si tradurrebbe in un’autonomia sensibilmente più elevata rispetto ai circa 440 km attuali ed è probabile che a migliorare siano anche i dati prestazionali, con un’accelerazione 0-100 km/h inferiore a 6,6 secondi.

Non mancheranno, comunque, versioni più sportive e tante possibilità di personalizzazione grazie ai vari pacchetti disponibili.

Audi e-tron restyling, i nuovi teaser ufficiali

In ogni caso, l’Audi continuerà a essere costruita su una versione modificata della piattaforma MLB Evo, la stessa impiegata per la Q8 termica. Come la controparte con motore a combustione, anche la Q8 e-tron sarà la più grande nella famiglia di elettriche che comprende anche la Q4 e-tron e che vedrà presto l’arrivo della Q6 e-tron.