Audi continua a espandere la sua gamma di modelli elettrici. Una delle prossime EV di Ingolstadt sarà la Q6 e-tron, un SUV che si posizionerà a metà tra la Q4 e-tron e la e-tron (che potrebbe assumere la nuova denominazione di Q8 e-tron).

Anche se questo modello deve ancora essere presentato, la Casa tedesca si è già portata avanti iniziando i collaudi della versione RS.

Assetto da pista

A tradire la vocazione sportiva della Q6 e-tron delle foto spia che ci arrivano dal Nurburgring è un piccolo (quanto importante) dettaglio: l’impianto frenante. Zoomando sulle foto che ritraggono i cerchi in lega, si possono osservare una pinza rossa e un disco di grandi dimensioni che lasciano pensare a un assetto specifico previsto per una versione molto potente.

Insieme ai freni, la RS Q6 e-tron avrà sicuramente anche un look unico, con paraurti più affilati, uno spoiler più accentuato e cerchi in lega e inserti dedicati. Tutto questo, però, è nascosto dalle mimetizzazioni della carrozzeria, così come gli interni, i quali sono poco visibili negli scatti a nostra disposizione.

Anche l’abitacolo, infatti, potrebbe avere una dotazione esclusiva, con sedili sportivi e un sistema d’infotainment aggiornato con modalità di guida studiate appositamente per la RS.

Previsti 600 CV

La Q6 e-tron nascerà dalla Premium Platform Electric (PPE), l’architettura sviluppata in collaborazione tra Audi e Porsche che darà vita anche alla nuova Porsche Macan. La RS dovrebbe avere una batteria dedicata con maggiore capacità e due motori elettrici (uno anteriore e uno posteriore) per un totale di circa 600 CV.

Teoricamente, la piattaforma consente di installare powertrain con autonomia di circa 500 km, ma è possibile che la RS “scambi” qualche chilometro di percorrenza con un surplus di potenza e prestazioni. Le versioni più tranquille, invece, avranno un solo motore elettrico posteriore e potrebbero effettivamente puntare di più sull’autonomia, pur offrendo un brio più che adeguato al tipo di vettura.

Il debutto, comunque, non è dietro l’angolo. Se è vero che la Q6 e-tron dovrebbe arrivare già entro il 2022, la RS potrebbe farsi attendere ancora qualche mese, con una presentazione che potrebbe slittare a fine 2023.