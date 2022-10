Da decenni l’Audi RS 3 è una delle regine assolute tra le super hot hatch. Ora, però, la Casa di Ingolstadt ha deciso di superare sé stessa col lancio della performance edition. La versione più potente e più scatenata della RS 3 è quanto di più vicino alle supercar sia in termini di prestazioni…che di prezzo.

Con una produzione prevista di 300 esemplari per tutto il mondo (con carrozzeria Sedan e Sportback), la RS 3 performance edition ha un prezzo d’attacco di circa 87.000 euro.

Esclusiva fin dal primo sguardo

A livello estetico, la RS 3 performance edition presenta una serie di dettagli neri, a partire dal diffusore e dai badge posizionati su griglia e portellone. Di serie, ci sono i fari LED matrix che effettuano una particolare animazione quando si sblocca e si chiude la vettura con la chiave, mentre quando si aprono le portiere viene proiettata sull’asfalto la scritta “300”.

Sulla performance edition sono montati pneumatici semi slick Pirelli P Zero Trofeo R (245/35 all’anteriore e 265/35 al posteriore) su cerchi da 19” in Matte Palladium Grey, una colorazione disponibile unicamente su questa versione. L’impianto frenante, invece, si possono di dischi da 380 mm all’avantreno e 310 mm al retrotreno con pinze blu.

Per quanto riguarda le tinte della carrozzeria, si possono scegliere le verniciature Nogaro Blue, Arrow Gray, Daytona Grey, Sebring Crystal Black e Glacier White Metallic.

Per la prima volta in una RS 3 sono equipaggiati di serie i sedili con intelaiatura in fibra di carbonio e tessuto in microfibra Dinamica, oltre ai rivestimenti in pelle Nappa.

Non mancano gli inserti in Mercato Blue, tra cui la linea alle ore 12 riportata sulla corona del volante in alcantara. In aggiunta, sul lato del passeggero si trova la placchetta “1 of 300”, mentre l’infotainment con display da 10,1” ha un look specifico per questa versione.

La più potente RS 3 di sempre

L’esclusività della RS 3 performance edition prosegue nel motore. Il 2.5 TFSI a 5 cilindri è stato ulteriormente affinato ed eroga ora 7 CV in più per un totale di 407 CV e 500 Nm. La coppia è disponibile tra 2.250 e 5.700 giri/min, con un aumento di 100 giri/min rispetto alla versione standard grazie ad una pressione del turbo aumentata di 0,1 bar.

L’abbinamento è sempre col cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti che, grazie anche al Launch Control, fa decollare l’Audi da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Con l’aggiunta del pacchetto RS Plus, la velocità massima tocca i 300 km/h: così la RS 3 performance diventa la prima auto di serie del segmento C a raggiungere questo valore.

Oltre al motore, Audi ha rivisto numerosi altri aspetti della RS 3. Ad esempio, l’impianto di scarico ha una tonalità ancora più cupa nelle modalità di guida più cattive, mentre le barre stabilizzatrici sono state aggiornate per preparare la performance edition agli sforzi più intensi in pista.

Di serie, troviamo sempre le sospensioni RS con ammortizzatori adattivi e il sistema Torque Splitter che distribuisce in modo continuo ed “intelligente” la coppia sui due assi e da ruota a ruota.

Come detto all’inizio, però, tecnologia, prestazioni ed esclusività presentano il loro “conto”. I primi esemplari saranno consegnati ad inizio 2023 con un listino di partenza di circa 87.000 euro, ossia circa 25.000 euro in più rispetto alla RS 3 “base”.