Ci sarà un giorno (e si avvicina sempre più) in cui l'Audi R8 diventerà puramente elettrica. Ma non è questo il giorno. Questo è il momento in cui la coupé sportiva dei 4 Anelli diventa l'auto a trazione posteriore più potente mai creata in quel di Ingolstadt. Il suo nome completo è Audi R8 Coupé GT e vede il suo V10 aspirato toccare quota 620 CV, 50 in più rispetto alla versione Performance da cui deriva.

Verrà commercializzata, anche in Italia, in appena 333 esemplari con prezzi ancora da comunicare ma che saranno certamente superiori ai 168.850 della RWD Performance.

Per la pista

Nata a 12 anni di distanza dalla prima generazione la nuova Audi R8 GT beneficia di numerose novità derivate dal mondo delle corse, tutte al servizio del V10 da 620 CV con coppia che passa da 550 a 565 Nm da 6.400 a 7.000 giri/minuto e limitatore sistemato a 8.700 giri/min. Il risultato - grazie anche alla riduzione del peso di 20 kg rispetto Performance ((1.570 kg in totale) è tradotto in uno 0-100 in 3,4" (0,3" in meno rispetto alla Performance), 0-200 km/h in 10,1" e velocità massima di 320 km/h.

A passare cavalli e copppia alle ruote posteriori ci pensa il classico cambio automatico S tronic doppia frizione a 7 rapporti, con una taratura specifica e rapporti lievemente accorciati, con una logica di funzionamento che rende ancora più rapidi i passaggi da una marcia all'altra.

La grande novità tecnica della coupé Audi è però rappresentata dalla modalità di marcia Torque Rear che integra il controllo della trazione nell'ESC, mettendo sul piatto 7 differenti settaggi da scegliere agendo sull'apposito pulsante incastonato nel volante, per passare da un comportamento più docile a un rapporto intimo uomo-auto, con l'elettronica disattivata e il V10 libero di esprimersi al suo meglio.

Non passa inosservata

Dotazioni meccaniche di questo tipo non possono non essere "vestite" con un abito adatto. Così la più pura tra tutte le Audi R8 monta un kit aerodinamico in fibra di carbonio dedicato, con splitter, alette laterali, minigonne, estrattore e alettone con supporti a "collo d’oca". In abitacolo il nero la fa da padrone, interrotto da vari dettagli rossi come le cinture di sicurezza, le cuciture dei sedili sportivi e altro ancora.

Di serie sono previsti luci Audi Matrix con Audi laser light, impianto audio Bang & Olufsen Sound System e sterzo dinamico, cerchi in lega forgiati da 20" specifici con pneumatici semi-slick Michelin Sport Cup 2, impianto frenante carboceramico, assetto sportivo performance con barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico (CFRP).