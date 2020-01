Molto spesso (erroneamente) siamo portati a pensare che i moderni sistemi di guida autonoma possano permettere a chi guida di abbassare la propria soglia di attenzione, forti del fatto che grazie alla tecnologia l'auto possa fare tutto da sola.

Ovviamente non è così. La componente umana, anche quando si parla di guida autonoma di Livello 2 è ancora fondamentale e tenere gli occhi sulla strada, ad oggi, continua a rappresentare il modo migliore per viaggiare davvero sicuri.

In tal senso, poter vedere bene ciò che si presenta davanti alla vettura assume un'importanza cruciale. Per questo motivo, negli ultimi anni molti costruttori hanno sviluppato nuove tecnologie per i fari, in grado di migliorare la visibilità quando si viaggia di notte. Tra queste c'è DS, che offrendo i DS Matrix L D Vision anche sulla piccola DS 3 Crossback, porta la tecnologia Matrix Beam anche nei segmenti più bassi del mercato.

Fotogallery: DS3 Crossback, la prova dei fari Matrix LED

9 Foto

Due fari in uno

Ma come funziona questa tecnologia? Il sistema sfrutta il lavoro congiunto di una componente Full LED e una Matrix Beam per garantire sempre la massima profondità del fascio luminoso, ma senza abbagliare le auto che precedono o che viaggiano in senso opposto, “modellando” il fascio di luce in maniera dinamica in base a quelle che sono le condizioni della strada e del traffico.

La componente Full Led è rappresentata da tre elementi luminosi posizionati nella parte più esterna del faro. Questi hanno la funzione di anabbagliante e restano sempre accesi in posizione fissa.

L'elemento dinamico è dato dai Matrix Beam. Si tratta di 15 segmenti a Led installati nella parte più interna del faro in grado di accendersi e spegnersi indipendentemente l'uno dall'altro per illuminare quanto più possibile la strada davanti all'auto, senza però disturbare gli altri automobilisti. In parole povere, è un po' come viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi.

L'occhio vigile della telecamera

Rispetto ad altri sistemi che in presenza di un'auto nella corsia opposta spengono completamente gli abbaglianti, il DS Matrix Led Vision modella il fascio di luce intorno alla vettura che sopraggiunge, spegnendo e riaccendendo in maniera dinamica e progressiva i 15 segmenti luminosi del Matrix Beam.

A rendere tutto ciò possibile è la presenza della telecamera montata dietro il parabrezza, che monitorando la strada davanti all'auto, individua vetture e moto in avvicinamento e ordina così ai fari quanti e quali Led spegnere.

La particolarità del sistema, che lavora a velocità superiori ai 40 km/h, è data dal fatto di essere in grado di rilevare anche la presenza di un veicolo che sopraggiunge da dietro, evitando così che questo si trovi nel cono di luce una volta effettuato il sorpasso.

Provare per credere

Abbiamo messo alla prova il sistema DS Matrix Led Vision guidando per le strade nei dintorni di Milano. In città, complice anche l'illuminazione urbana e le basse velocità alle quali ci si muove, non si riescono ad apprezzare le reali potenzialità di questa tecnologia che, invece, da il meglio di sé quando si viaggia su strade extraurbane non illuminate.

La prima cosa che si nota anche rispetto ai moderni fari full Led, è che il lato destro della strada rimane sempre costantemente illuminato. Un elemento questo che si apprezza soprattutto quando si deve effettuare una svolta a destra, poiché la curva non viene illuminata nel momento in cui la stiamo per percorrere, ma prima ancora di raggiungerla.

Il modo in cui i 15 moduli si accendono e si spengono, poi, è quasi impercettibile quando si è al volante, creando un cono d'ombra che si muove all'unisono con la vettura che sopraggiunge dal lato opposto, con il risultato che si può viaggiare sempre con gli abbaglianti accesi senza il pericolo di infastidire nessuno.

Il prezzo dei DS Matrix Led Vision è di 1.400 euro per l'allestimento Business e di 1.600 euro per il Performance Line e il So Chic.