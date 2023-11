In questi giorni in Germania fa freddo e piove, le condizioni quindi sono perfette per i test di pre-produzione. Audi è entrata nella fase finale di valutazione della prossima generazione della famiglia A4 e queste nuove foto spia mostrano la versione wagon quasi priva di camuffamenti esterni. Non si tratta però della nuova A4 Avant.

All'inizio del 2023, Audi ha infatti annunciato l'intenzione di cambiare la struttura dei nomi della sua gamma di modelli. È necessario sapere che l'azienda inizierà a utilizzare numeri dispari per le auto a combustione e numeri pari per i veicoli elettrici.

Di conseguenza, il modello ancora venduto come A4 sarà rinominato A5, mentre la più grande A6 passerà alla famiglia A7, il che significa che il prototipo qui presente è in realtà la nuova A5 Avant. Il futuro delle denominazioni A4 e A6, a sua volta, è legato ai BEV.

Una nuova identità

Questo veicolo di prova ci dà l'impressione che Audi utilizzerà un linguaggio di design evolutivo per la nuova station wagon. La fascia anteriore mantiene la disposizione di base del modello precedente, con una griglia esagonale affiancata da fari posteriori. Il paraurti, tuttavia, appare più scolpito con prese d'aria verticali ai lati, che ricordano l'attuale RS4.

Audi A5 Avant, foto spia I fanali posteriori molto sottili

Sul retro, il lunotto sembra essere ancora più stretto con un'ala del tetto leggermente più pronunciata. I fanali posteriori sono forse più sottili e sono collegati con una striscia LED.

Solo Sportback e Avant?

Questo particolare prototipo come sappiamo ha un motore a combustione interna sotto il cofano e non è un ibrido plug-in, a giudicare dai doppi tubi di scarico integrati nel paraurti posteriore e dalla mancanza di una porta di ricarica. In realtà, da quello che è noto finora, ogni singola versione della nuova A5 - sia Sportback che Avant - avrà un motore a combustione interna. Ci saranno derivati ibridi plug-in, ma la variante completamente elettrica sarà commercializzata come A4.

Non ci sono però foto spia che ritraggono la tradizionale carrozzeria berlina e questo ha alimentato le voci sull'intenzione di Audi di vendere solo la Sportback e la Avant. Tuttavia, al momento non c'è nulla di ufficiale, quindi continuate a seguirci per saperne di più.