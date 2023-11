La Volkswagen Golf restyling conserverà le sue versioni più potenti. Oltre alla GTI c'è anche la R che per la prima volta è stata pizzicata dai nostri fotografi durante alcuni giri di prova al Nurburgring. La Golf più veloce di tutte dovrebbe arrivare nel 2024 in contemporanea con altre varianti o al massimo qualche mese dopo.

Per certi versi, si tratterà di una R davvero storica, dato che sarà l’ultima dotata di un motore termico prima del già annunciato passaggio all’elettrico con la successiva nona generazione.

Cambiamenti minimi

Nelle foto spia, la Golf R ha camuffature ridotte al minimo. È vero anche che i cambiamenti rispetto al modello attuale sono davvero pochi, a partire dai fari LED anteriori, che sembrano avere una forma leggermente più sottile. Vicino al faro destro s’intravede il logo R, mentre nella parte inferiore del paraurti si può notare una mascherina ridisegnata e ancora più aggressiva.

Volkswagen Golf R restyling, le prime foto spia Volkswagen Golf R Variant restyling, le foto spia

Nel posteriore, Volkswagen ha sistemato furbescamente del nastro adesivo per mimetizzare il nuovo stile dei fari, anche se non ci aspettiamo una vera e propria rivoluzione. Per il resto, sono confermate le caratteristiche tipiche della Golf R, come i cerchi con design specifico, l’impianto frenante con pinze blu, lo spoiler in nero lucido e i quattro terminali di scarico.

Il 2.0 TSI non cambia

Nella raccolta di foto spia che ci è arrivata dall’Inferno Verde c’è anche la Golf R Variant. Quest’ultima non arriverà in Italia, anche se condividerà il motore con la versione compatta. Entrambi i modelli dovrebbero confermare il 2.0 TSI 4 cilindri da 333 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Così, la Golf R dovrebbe mantenere uno scatto 0-100 km/h di 4,6 secondi e una velocità massima di 270 km/h, oltre alle varie soluzioni per divertirsi alla guida, come le modalità di guida Drift e Nurburgring.

Il prezzo? È possibile che Volkswagen ritocchi leggermente verso l’alto il listino attuale, che parte da circa 61.000 euro.