Per celebrare i 20 anni di vita della Volkswagen Golf R nel 2022 è stata presentata una versione speciale, chiama 20 Years, venduta al prezzo di 63.900 euro. Trazione integrale d'ordinanza, motore 2.0 4 cilindri da 333 CV, mappe speciali per le modalità di guida ed estetica dedicata.

Salto in avanti di un anno, arrivando a maggio 2023, mese di debutto della Golf R 333, nuova versione a tiratura limitata con 333 unità previste e dedicate al solo mercato tedesco. Prezzo? Si parte da 76.410, cifra che la rende la Volkswagen Golf più costosa della storia. Più cara di una Audi RS3. Un fatto che non ne ha limitato il successo. Tutte le R 333 infatti sono state vendute in appena 8 minuti.

Tutto speciale

Roba da click day nel giorno delle offerte speciali di vari e-commerce. Così per celebrare il successo Volkswagen ha deciso di organizzare un evento speciale per la consegna dei primi 20 esemplari della Golf R 333, avvenuta presso l'Autostadt di Wolfsburg, edificio adiacente al quartier generale di Wolfsburg.

Il tutto è stato ripreso e pubblicato su Youtube, dove si possono vedere le 20 Golf R 333 tutte in Lime Yellow Metallic (unico colore disponibile) pronte per finire nelle mani dei loro proprietari. Poi via a far suonare i quattro scarichi Akrapovic, montati di serie.

Full optional

Il prezzo della Volkswagen Golf R 333 è giustificato sia dalla tiratura limitata, a farne un oggetto da collezione, sia la dotazione full optional. Di serie sono infatti previsti proiettori a matrice di LED, cruise control adattivo e altri sistemi di assistenza alla guida, impianto audio Harman Kardon da 480 W, cerchi in lega da 19" con disegno dedicato e vari gadget, tutti personalizzati con il logo 333.

Volkswagen Golf R 333, l'anteriore Volkswagen Golf R 333, il posteriore

Sotto il cofano si trova invece il solito 2.0 turbo benzina 4 cilindri da 333 CV e 420 Nm di coppia, scaricati a terra da tutte e quattro le ruote, per passare da 0 a 100 km/h in 4,6" e toccare i 270 km/h di velocità massima.