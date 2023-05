Partiamo dai numeri: 333 esemplari da 333 CV. Nasce così la Volkswagen Golf R 333 Limited Edition, un’edizione speciale in tiratura limitata destinata unicamente alla Germania.

La versione più esclusiva di sempre della compatta di Wolfsburg utilizza la stessa ricetta della versione 20 Years diventando quasi un oggetto da collezione per gli appassionati tedeschi più accaniti.

Fatta per distinguersi

La Golf R 333 Limited Edition si riconosce per la verniciatura Lime Yellow Metallic, con decalcomanie nere a contrasto sulla parte inferiore della fiancata. A creare ulteriore ricercatezza nella Volkswagen ci sono i cerchi in lega Estoril in tinta nera da 19” che mettono in risalto l’impianto frenante Brembo con pinze blu.

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

Dietro, invece, si trovano i quattro terminali di scarico in titanio firmati da Akrapovic, che promettono una “melodia” davvero sportiva.

A bordo, la 333 Limited Edition non presenta differenze sostanziali rispetto ad una Golf R tradizionale. L’unico elemento distintivo è rappresentato dalla placchetta metallica riportata sul lato passeggero della plancia. Per il resto, viene confermata l’impostazione sportiva dell’abitacolo, con sedili sagomati, volante sportivo con cuciture blu e paddle e modanature in fibra di carbonio.

La plancia della Golf R 333 Limited Edition

Naturalmente, la dotazione è full optional e comprende, tra le varie cose, anche i fari a matrice di LED, il cruise control adattativo con funzione Stop & Go e l’impianto audio Harman Kardon da 480 W.

Il 2.0 TSI nella sua massima espressione

Sottopelle, la 333 Limited Edition utilizza lo stesso 2.0 TSI delle altre Golf R portato a 333 CV come sulla 20 Years. La coppia di 420 Nm è trasferita alle quattro ruote motrici (resta, quindi, la trazione integrale 4Motion) attraverso il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

La Volkswagen Golf R 333 Limited Edition vista di fianco

L’accelerazione 0-100 km/h è di 4,6 secondi, mentre la velocità massima è di 270 km/h, ossia gli stessi valori della 20 Years.

Come detto, la 333 Limited Edition si può ordinare solo in Germania, con gli ordini che apriranno il 2 giugno, mentre le prime consegne sono previste per settembre. Il prezzo di listino è proporzionato all’esclusività della Volkswagen e parte da 76.410 euro, circa 15.000 euro in più della 20 Years.