Le sportive con carrozzeria “normale”, a 5 porte, hanno motori che raggiungono ormai potenze anche superiori ai 400 CV, che erano tipiche delle supercar di non molti anni fa. Vengono infatti chiamate hyper hatch, per distinguerle dalle hot hatch per la potenza - appunto - ma anche per la presenza della trazione integrale al posto delle due ruote motrici.

Due rappresentati del primo gruppo sono la Mercedes AMG A 45 S e l'Audi RS3, mentre fra le trazioni anteriori cattive più popolari ci sono la Hyundai i30 N e la Honda Civic Type R.

Oltre che la Volkswagen Golf GTI, ovviamente, che ha però anche una sorella maggiore, che promette di essere una giusta via di mezzo, offrendo il miglior equilibrio: la Volkswagen Golf R, protagonista di questa video-prova.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Volkswagen Golf 8 R: Esterni

La Volkswagen Golf R di nuova generazione, per i miei gusti, è anche la “Golf 8” esteticamente più riuscita: pensando infatti alle precedenti Golf 7 e Golf 7.5 (ovvero il restyling), trovo che le Golf GTI contemporanee fossero più accattivanti rispetto alle rispettive sorelle "erre".

Sulla nuova Golf 8 R, invece, penso che le finiture in nero lucido valorizzino meglio le linee della Golf 8 di partenza, assieme ovviamente alle forme più muscolose, allargate e ribassate della carrozzeria, che si può verniciare in tre colori: blu, bianco, nero.

Una firma tipica della Golf R, poi, è lo scarico a 4 terminali, che può essere sostituito a richiesta con un impianto Akrapovic in titanio, più leggero di 7 kg. Come in passato, restano in ogni caso i dettagli blu a caratterizzare la Golf R, come le pinze dei freni ad esempio.

Le ruote sono da 19”, ma “a libretto” sono comunque ammessi cerchi da 18” per dare un’impostazione ancora più adatta ad aggredire le strade di collina, come racconto meglio nel video.

Volkswagen Golf 8 R: Interni

Nell’abitacolo si percepisce ancora meglio come il blu sia il colore che caratterizza la Golf R: è la tonalità che fa da sfondo allo schermo centrale dell’infotainment e che spicca nel display digitale della strumentazione dietro al volante; in più crea anche una sorta di tappeto di luce soffusa per l’illuminazione ambiente degli interni, che in ogni caso può essere personalizzata nel colore.

I sedili sportivi con poggiatesta integrato sono molto avvolgenti e hanno un’imbottitura davvero riuscita, che si sposa bene con le tarature dell’assetto quando il ritmo di guida sale. E non è un dettaglio secondario, nel definire la personalità di questa sportiva: ve lo spiego in maniera più articolata nel filmato.

Sul volante c’è poi il tasto R, per attivare in maniera rapida le modalità d guida più sportive e le palette per cambiare marcia sono più grandi rispetto alle altre Golf con cambio DSG doppia-frizione a 7 marce.

Volkswagen Golf 8 R: Guida

È davvero una sportiva che si mangia le curve, la nuova Golf R, pur essendo - al tempo stesso - un missile “sul dritto”. La motricità della trazione integrale è straordinaria, anche grazie alla riuscitissima taratura delle sospensioni.

L’escursione delle ruote è piacevolmente lunga, ma smorzata, cosa che permette di tenere ritmi di guida entusiasmanti anche se l’asfalto non è perfetto, o se la strada è viscida. E si può scegliere tra 15 diverse posizioni per la regolazione degli ammortizzatori elettronici.

Questa efficacia telaistica fa rendere al meglio i 333 CV di potenza e 420 Nm di coppia del 4 cilindri 2.0 turbo benzina, che accelera in 4,5 secondi da 0 a 100 km/h e può arrivare a 270 km/h sbloccando il limitatore elettronico sopra i 250 km/h. Non è così riuscita invece la calibrazione dello sterzo a servoassiatenza progressiva, che toglie un po’ di sensibilità nella guida, così come non sono comodi i tasti a sfioramento sul volante, che possono essere attivati involontariamente.

Volkswagen Golf 8 R: Curiosità

Le modalità di guida specifiche per la Golf 8 R sono due, la Drfit e la Nurburgring. La prima sfrutta una gestione elettronica che privilegia la ripartizione della coppia sul retrotreno (arrivando fino al 100% sulla ruota posteriore esterna), cosa che rende più agile la guida arrivando a far allargare la coda, imitando il comportamento di una trazione posteriore.

La modalità Nurburgring, d’altro canto, ottimizza la taratura di motore, trasmissione e assetto per la massima efficacia nella guida veloce su una strada “mossa”, come appunto il circuito tedesco.

Volkswagen Golf 8 R: Prezzi

Il listino della Volkswagen Golf 8 R parte da 60.200 euro, con una dotazione di serie che comprende tra le altre cose l’assetto sportivo ribassato di 2 cm, ma non gli ammortizzatori elettronici, che sono a richiesta come altri accessori importanti: i fari anteriori a metriche di Led, la telecamera di retromarcia, gli airbag laterali posteriori, il sensore di angolo cieco laterale con assistente per la retromarcia.

Aggiungendo anche i sedili in pelle da oltre 3.000 euro e lo scarico Akrapovic da più di 4.000 euro, il prezzo finale di un esemplare equipaggiato si avvicina facilmente ai 70.000 euro.