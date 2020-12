La Golf più performante di sempre arriverà in concessionaria nel primo trimestre 2021. Il prezzo di partenza è di 52.900 euro. Un cifra certamente importante, in linea però con le competitors del segmento.

La Golf più veloce in gamma

Prima di entrare nel dettaglio del listino, è doveroso un breve ripasso relativo al quadro prestazionale di Golf R. Passa da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Ma si può salire a quota 270 km/h con il pacchetto opzionale R-Performance (al momento non visualizzabile sul configuratore).

Numeri che le hanno permesso di girare sulla celebre Nordschleife in 7 minuti e 51 secondi. Merito del 4 cilindri turbo benzina di due litri da 320 CV e 420 Nm di coppia, scaricati a terra tramite un sistema di trazione integrale.

C'è tutto o quasi

La dotazione di serie è in linea con il blasone della vettura, anche se non tutto il necessario è parte del corredo standard. In ogni caso l'equipaggiamento di Golf R è formato da: cerchi in lega da 18”, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, fari Full LED anteriori e posteriori, Keyless Entry&Go, Travel Assist 2.0 (comprensivo di ACC, Front Assist e Lane Assist) e Car2X.

Al lancio è anche incluso il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media 10,25”, comandi vocali Natural Voice Control e Wireless App-Connect del valore di 1.500 euro.

Cosa rimane?

La dotazione a pagamento comprende una buona dose di accessori che potrebbero migliorare ulteriormente la dinamica di guida della sportiva tedesca. Come ad esempio la regolazione adattiva dell'assetto (865 euro) oppure l'Impianto di scarico "R-Performance" in titanio (3.900 euro).

Il fronte sicurezza potrebbe essere arricchito degli airbag laterali posteriori (380 euro) e del Mirror Pack con Side Assist e Park Assist (830 euro).

Se i cerchi da 18 pollici non dovessero risultare sufficienti per esaltare la prospettiva estetica di Golf R, sono disponibili anche da 19 pollici in due disegni differenti: i prezzi sono di 730 e 930 euro.