L'ID.2 sarà uno dei modelli più importanti per la gamma elettrica di Volkswagen. L'EV "per le masse" con un prezzo di partenza previsto di 25.000 euro potrebbe dare l'impulso necessario per rendere più accessibili le elettriche su tutti i mercati, incluso quello italiano.

Tra l'altro, l'ID.2 sarà declinata in due tipi di carrozzerie. Oltre a quella classica da compatta di segmento B, è prevista anche una versione SUV, che è stata anticipata per la prima volta da un teaser pubblicato sul profilo Instagram di Andreas Mindt, il capo del design di Volkswagen.

Pronta per l'avventura

L'ID. 2all SUV (questo il nome provvisorio dato dallo stesso Mindt) presenta proporzioni compatte e un look leggermente diverso rispetto alla variante tradizionale. In particolare, si notano le vistose protezioni per i passaruota tipiche dei SUV e crossover, mentre nella zona posteriore s'intravedono tre feritoie che ricordano delle prese d'aria.

Nel nostro render, abbiamo immaginato anche una griglia anteriore più grande e robusta e uno stile generale volto maggiormente all'avventura.

Volkswagen ID.2 SUV, il render di Motor1.com

Nella dotazione dell'ID.2 SUV non dovrebbero mancare anche le barre sul tetto, mentre a bordo dovrebbero essere confermati i display da 10,9" e da 12,9" presenti sull'ID.2.

Motori e batteria

Per quanto riguarda le motorizzazioni, è possibile che anche la versione SUV monti il motore elettrico anteriore da 226 CV, ma non è da escludere l'opzione di una doppia unità per consentire la trazione integrale, un'opzione che si sposerebbe bene con la visione di questo modello.

Per la batteria, si pensa che Volkswagen possa offrire due opzioni, con una versione più grande (potenzialmente al litio-ferro-fosfato per contenere i costi di produzione) di circa 57 kWh, almeno stando alle prime indiscrezioni non ufficiali.

Infine, c'è il capitolo dei prezzi: come detto, l'ID.2 sarà venduta a circa 25.000 euro, ma è possibile che per la variante SUV il listino sia leggermente più impegnativo. Ecco perché è più realistico ipotizzare un prezzo di partenza intorno ai 30.000 euro, al quale sarà necessario aggiungere optional e accessori vari.