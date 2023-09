Al Salone di Monaco prende forma la prima GTI elettrica della storia. A 48 anni dal debutto della prima Golf GTI, Volkswagen presenta l’ID. GTI, un concept che anticipa il look della variante sportiva della ID.2, la compatta tedesca da 25.000 euro che sarà venduta nel 2025.

Uno sguardo verso il futuro, quindi, per la Casa di Wolfsburg che nella transizione all’elettrico non vuole lasciare indietro una delle sigle più importanti della sua storia.

È andata in palestra

Lunga 4,10 m, larga 1,84 m e alta 1,50 m, la ID. GTI esalta in chiave sportiva le proporzioni dell’ID.2. La carrozzeria è più massiccia, con passaruota maggiorati e una calandra aggressiva con una cornice rossa e i fari LED Matrix IQ.Light che attraversano l’intera zona frontale. Il paraurti è derivato dal mondo del motorsport, con uno splitter nero e una mascherina a nido d’ape che dà grande cattiveria al “volto” della Volkswagen.

Nella fiancata si notano i cerchi da 20” su pneumatici 245/35 R20, la sigla GTI e le minigonne che fanno sembrare la vettura ancora più piantata a terra.

Nel posteriore, invece, trovano spazio lo spoiler di colore nero, un ampio diffusore e il logo Volkswagen rosso.

Volkswagen ID. GTI Concept (2023)

Cockpit da corsa

Gli interni sono caratterizzati dai sedili sportivi con motivo a quadri ispirato a una palla da golf e dal volante GTI con contrassegno a ore 12, come nelle sportive di razza. I display della Volkswagen hanno ricevuto un trattamento dedicato, col Digital Cockpit da 10,9” che è configurabile in varie grafiche, tra cui una dedicata alla Golf GTI di prima generazione.

Volkswagen ID. GTI Concept, i bozzetti

A seconda delle modalità di guida ci sono varie animazioni. Per esempio, nella modalità GTI, l’illuminazione d’ambiente e i display diventano di tonalità rossa e – se si è in un circuito – viene visualizzata la propria posizione nel tracciato, oltre al tempo sul giro. Inoltre, se si partecipa a una gara in pista viene mostrato il posizionamento nella griglia di partenza e i progressi durante la corsa.

Volkswagen ID. GTI Concept, gli interni

Lo schermo centrale da 12,9” consente di gestire le impostazioni della climatizzazione e della connettività, mentre nel tunnel centrale è presente il comando per settare le modalità di guida.

Nonostante il look da sportiva, l’ID. GTI resta una compatta pratica, con un bagagliaio da 490 litri e un vano da 50 litri disponibili sotto il divano posteriore. E abbattendo i sedili in rapporto 60:40 si possono ottenere fino a 1.330 litri di capacità.

Purtroppo, Volkswagen non comunica la potenza erogata dal motore anteriore, anche se dovrebbe essere superiore rispetto ai 226 CV del concept ID.2all presentato lo scorso marzo.