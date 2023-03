Tra i modelli elettrici più attesi dei prossimi anni c’è sicuramente la Volkswagen ID.2. La EV “per le masse” avrà un prezzo di partenza di circa 25.000 euro e sarà seguita da una variante sportiva GTX e da una versione rialzata dal nome ancora sconosciuto.

L’ID.2 X (o Cross), quindi, manterrà inalterate tante caratteristiche della compatta puntando su un aspetto da crossover per coprire una platea di clienti ancora più ampia e dare filo da torcere alla rivale Renault 4.

Preparata per l’avventura

Nell’attesa che Volkswagen ci parli di più del suo progetto, abbiamo immaginato l’aspetto dell’ID.2 X nel nostro render. Naturalmente, la base di partenza è il concept ID. 2all mostrato negli scorsi giorni che ispirerà tantissimo le versioni definitive di compatta e crossover.

Volkswagen ID.2 X, il render di Motor1.com

Quest’ultimo dovrebbe distinguersi per un’altezza da terra leggermente più elevata per migliorare la guida sulle superfici sterrate ed elevare ulteriormente il comfort al volante. L’aspetto potrebbe essere un po’ più ruvido, con calandra e protezioni dei passaruota in plastica grigia o nera per esaltare il lato più avventuroso della Volkswagen. E non dovrebbero mancare le barre sul tetto per dare ancora più praticità alla vettura.

Volkswagen ID.2all concept, gli interni

Nell’abitacolo non dovrebbero esserci particolari rivoluzioni, con la probabile conferma, quindi, dei display da 10,9” davanti al guidatore e dell’infotainment a sbalzo da 12,9” al centro della plancia. Il crossover, comunque, potrebbe avere delle grafiche e delle modalità di guida specifiche.

Sarà anche 4x4?

L’architettura alla base dell’ID.2 X sarà sempre la MEB Entry, con un’autonomia che potrebbe aggirarsi intorno ai 400-450 km. Al pari dell’ID.2 tradizionale, il crossover potrebbe essere proposto con un motore elettrico anteriore da 226 CV, ma non è esclusa l’adozione di una doppia unità per sviluppare la trazione integrale, una soluzione che si sposerebbe bene con la filosofia del modello.

Volkswagen ID. 2all concept

La batteria della Volkswagen potrebbe essere offerta in due “taglie”, con quella più grande (forse al litio-ferro-fosfato per ridurre i costi di produzione) di circa 57 kWh, almeno secondo le prime indiscrezioni non ufficiali. Di ufficiale si sa solo che l’ID.2 potrà passare dal 10 all’80% di carica in appena 20 minuti.

I prezzi? Difficilmente l’ID.2 X sarà venduta a 25.000 euro. E’ più ragionevole pensare a un listino di partenza intorno ai 30.000 euro a cui sarà necessario aggiungere optional e accessori di vario genere.