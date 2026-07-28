Come il Gruppo Volkswagen intende semplificare le proprie auto

Dopo molti decenni molto redditizi, la Cina non è più una gallina dalle uova d'oro per le Case automobilistiche tradizionali. Da diversi anni, ormai, praticamente tutti i marchi occidentali sono in difficoltà nel più grande mercato automobilistico del mondo. La crescita fulminea dei marchi cinesi sta iniziando ad avere un impatto evidente anche in altre parti del mondo. Il mese scorso brand come SAIC, BYD e Geely hanno raggiunto una quota combinata del 10,9% del mercato europeo delle auto nuove, secondo i dati Dataforce citati da Automotive News Europe.

I costruttori storici stanno cercando di reagire con una rapida offensiva di nuovi modelli, ma sanno che questo non basterà a soddisfare dirigenti e azionisti. Sono necessarie drastiche misure di riduzione dei costi e il Gruppo Volkswagen è stato il più esplicito nel descrivere come intende diventare un costruttore più snello ed efficiente. Ha annunciato l'intenzione di sfoltire in modo significativo il proprio portafoglio prodotti, eliminando fino alla metà dei modelli.

Tagliare per respirare

Come se non bastasse, il gruppo punta anche a ridurre del 75% il numero di opzioni disponibili. In un documento ufficiale preparato per gli investitori dopo i risultati del primo semestre, il Gruppo tedesco ha fornito maggiori dettagli su come intende semplificare radicalmente la varietà dei componenti.

Riduzione della varietà dei componenti del Gruppo Volkswagen Foto di: Volkswagen

Coinvolti sia i marchi generalisti sia quelli di lusso

La sigla BGC indica i marchi che fanno parte del Brand Group Core: Volkswagen, Skoda, SEAT, Cupra e VW Veicoli Commerciali. Per questi marchi, il piano prevede di ridurre fino al 60% la varietà dei componenti dei fari. Il Gruppo vuole inoltre dimezzare il numero di parti dei paraurti anteriori e ridurre del 30% il numero di moduli principali dei sedili.

BGP è l'acronimo di Brand Group Progressive e comprende Audi, Bentley e Lamborghini. Anche la gamma componenti di questi marchi di fascia alta sarà semplificata, con un taglio del 90% della varietà dei componenti dei sedili e una riduzione del 60% del numero di volanti. Allo stesso tempo, le opzioni per i cerchi in lega saranno dimezzate rispetto all'offerta attuale.

Porsche è l'unico membro della divisione Brand Group Sport Luxury, ma sembra essere al riparo da questo tipo di tagli. Tuttavia, la situazione a Zuffenhausen non è esattamente rosea. Proprio ieri, l'azienda ha annunciato l'intenzione di eliminare 5.000 posti di lavoro entro il 2035. I premi di Natale saranno ridotti da un massimo del 100% di uno stipendio mensile al 60%, mentre ulteriori aumenti salariali sono stati rinviati al 2035.

Con la recente cessione da parte di Porsche della propria quota nella joint venture Bugatti Rimac, il marchio di Molsheim interrompe i legami con il Gruppo VW dopo essere stato sotto il suo ombrello societario dal 1998.

Tagli alla produzione

Riduzione della capacità produttiva del Gruppo Volkswagen Foto di: Volkswagen

Oltre a ridurre la gamma di modelli fino al 50% e a tagliare del 75% la varietà dei componenti, il Gruppo VW sta anche riducendo la capacità produttiva. Ha già chiuso lo stabilimento di Bruxelles, in Belgio, dove fino al 2025 venivano costruite Audi Q8 E-Tron e Q8 Sportback E-Tron. La fabbrica di Dresda, un tempo sede della Phaeton e successivamente della ID.3, è stata trasformata in un campus tecnologico.

Altrove, i siti di Nanchino, Ningbo I e Urumqi in Cina sono già stati chiusi oppure stanno terminando le operazioni. Il Gruppo Volkswagen sta inoltre ridimensionando la produzione in sei impianti tedeschi e due siti cinesi: Wolfsburg, Ingolstadt, Zwickau, Neckarsulm, Emden, Hannover, Anting I e Changchun I. Queste misure stanno riducendo la capacità produttiva annua da 12 milioni a 10 milioni di veicoli. Tuttavia, l'azienda afferma di dover ancora tagliare altre 500.000 unità in Europa e altre 500.000 in Cina per portare la capacità annua complessiva a 9 milioni di veicoli.

Riduzione del portafoglio prodotti del Gruppo Volkswagen Foto di: Volkswagen

Fonte: Volkswagen Group