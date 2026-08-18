Gli interni dell'Audi più grande di sempre

Con la nuova Q9, Audi presenta il modello più grande della sua storia. Immenso fuori e dentro, il SUV tedesco punta tantissimo soprattutto sull'abitacolo, tra soluzioni pensate per massimizzare il comfort degli occupanti e un'elevata dose di tecnologia.

Scopriamo, quindi, tutti i segreti degli interni della mastodontica Q9.

Audi Q9, la plancia

La plancia dell'Audi Q9 interpreta il più recente linguaggio stilistico del marchio, puntando su linee pulite, superfici orizzontali e una forte integrazione della tecnologia. Il protagonista assoluto è il nuovo MMI Panoramic Display, costituito da un quadro strumenti digitale OLED da 11,9" e da un display centrale touch da 14,5", entrambi orientati verso il conducente e racchiusi in un'unica soluzione visiva. Di serie è presente anche uno schermo dedicato al passeggero anteriore da 12,3".

Il sistema multimediale sfrutta Android Automotive OS e consente di scaricare applicazioni direttamente dall'Audi Application Store, senza la necessità di collegare lo smartphone. L'assistente vocale integra inoltre ChatGPT, rendendo più naturale l'interazione con le funzioni della vettura.

Audi non rinuncia completamente ai comandi fisici: le principali funzioni vengono gestite tramite il touchscreen, ma alcuni pulsanti dedicati rimangono disponibili per garantire un utilizzo più intuitivo durante la guida.

Completa il quadro una ricca dotazione tecnologica che comprende doppia ricarica wireless per smartphone, prese USB-C fino a 100 W anche per i passeggeri posteriori e, nelle versioni più complete, un sofisticato impianto audio Bang & Olufsen da 1.360 watt con 22 altoparlanti, diffusori integrati nei poggiatesta e attuatori nei sedili che sincronizzano vibrazioni e musica.

Audi Q9, materiali e finiture

La qualità percepita rappresenta uno degli aspetti più curati della nuova Audi Q9. L'intero abitacolo trasmette una sensazione di solidità e raffinatezza grazie all'impiego di materiali pregiati e a un'attenzione particolare per gli assemblaggi.

La scelta dei rivestimenti è molto ampia e comprende pelle Nappa, microfibra Dinamica, fibra di alpaca, pelle sintetica e tessuti premium, mentre gli inserti decorativi possono essere realizzati in legno naturale di frassino oppure in fibra di carbonio, a seconda dell'allestimento scelto.

Audi Q9, la configurazione a sei posti Foto Di: Audi Audi Q9, il pannello porta Foto Di: Audi

I sedili sportivi sono di serie, ma chi desidera il massimo comfort può optare per le versioni Sport Plus, che aggiungono ventilazione, funzione massaggio e regolazioni elettriche ancora più complete. Nella configurazione a sei posti, le due poltrone della seconda fila possono essere dotate di riscaldamento anche per i braccioli, trasformando la zona posteriore in un vero salotto viaggiante.

Una delle novità assolute per Audi è rappresentata dalle portiere elettriche, che possono aprirsi e chiudersi automaticamente grazie a un sistema anticollisione capace di rilevare eventuali ostacoli. Possono essere controllate anche tramite l'app dedicata sullo smartphone.

L'atmosfera interna viene valorizzata dal grande tetto panoramico di serie, il più ampio mai installato su una Audi, con una superficie superiore a 1,5 metri quadrati. A richiesta può oscurarsi elettronicamente suddividendo il vetro in nove segmenti indipendenti e, nella versione più ricca, integra 84 LED che dialogano con l'illuminazione ambientale creando scenografie luminose personalizzabili.

Audi Q9, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni della Q9 parlano da sole: con una lunghezza di 5,31 metri e un passo di ben 3,14 metri, l'ammiraglia dei Quattro Anelli offre uno degli abitacoli più spaziosi della categoria.

Di serie sono disponibili sette posti distribuiti su tre file, tutti con regolazione elettrica. In alternativa è prevista una configurazione a sei posti con due poltrone singole nella seconda fila, dedicata a chi privilegia il comfort dei passeggeri posteriori.

Audi Q9, i sedili posteriori Foto di: Audi

L'accesso alla terza fila è particolarmente semplice grazie a un sistema elettrico che fa avanzare e inclinare automaticamente i sedili laterali della seconda fila senza obbligare a rimuovere eventuali seggiolini Isofix. Sulla configurazione a sette posti è inoltre possibile installare fino a tre seggiolini Isofix contemporaneamente nella seconda fila.

Il bagagliaio è all'altezza delle dimensioni esterne. Con le ultime due file ripiegate raggiunge una capacità massima di ben 2.308 litri, risultando tra i più capienti del segmento. Oltre al volume disponibile, il vano di carico si distingue per la presenza di un sistema modulare con guide in alluminio, ganci scorrevoli e punti di ancoraggio regolabili che facilitano l'organizzazione dei bagagli e ne impediscono lo spostamento durante il viaggio.

Fotogallery: Audi Q9, interni e bagagliaio