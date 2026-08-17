Il legame tra la Porsche 911 e il Nurburgring è indissolubile. Lo dimostrano i tanti record stabiliti dalla Casa tedesca sull'Inferno Verde, ma non solo. Il circuito è un vero e proprio parco giochi per il brand di Zuffenuhausen, che qui testa tutte le sue creature, soprattutto quelle più potenti ed esclusive.

E per celebrare il celebre tracciato nasce la 911 GT3 100 Jahre Nürburgring. Creata per festeggiare i 100 anni del Nurburgring nel 2027, è una serie limitata di soli 100 esemplari destinati solo al mercato tedesco.

Gli ordini apriranno a settembre e le consegne inizieranno nel 2027, proprio nell'anno del centenario.

Un omaggio all'“Inferno Verde”

Il tema dominante della vettura è naturalmente il Nurburgring. Non tanto attraverso una semplice targhetta commemorativa, quanto con una serie di dettagli che trasformano la GT3 in una sorta di memorabilia automobilistica da guidare.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring Foto di: Porsche

La carrozzeria può essere ordinata in bianco oppure GT Silver Metallic, due tonalità che richiamano rispettivamente la tradizione delle vetture da competizione dei clienti Porsche e le moderne auto dei trofei monomarca. A entrambe si abbina una caratteristica pellicola verde applicata nella zona anteriore e posteriore.

Il verde non è una scelta cromatica qualsiasi. È un riferimento diretto al celebre soprannome della Nordschleife, “Inferno Verde”, espressione resa famosa da Jackie Stewart. Il cliente può inoltre scegliere il numero di gara, da 0 a 999, con una grafica che richiama le scritte e i graffiti che da sempre caratterizzano l'asfalto del circuito.

In abbinamento troviamo i cerchi forgiati da 20" anteriori e da 21" posteriori, rifiniti in California Gold e abbinati a fissaggi monodado neri. Il risultato è un insieme volutamente rétro, ma applicato a una delle 911 più moderne e performanti della gamma.

Una GT3 pensata anche per la pista

La 911 GT3 100 Jahre Nürburgring non è soltanto un esercizio estetico. La base tecnica rimane quella della 911 GT3, con la possibilità di scegliere tra il cambio PDK a sette rapporti e il manuale a sei marce.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, un dettaglio dell'alettone Foto Di: Porsche Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, i cerchi da 20" anteriori Foto Di: Porsche

Porsche ha inoltre previsto un optional particolarmente interessante: il Manthey Kit, sviluppato per aumentare ulteriormente le capacità della vettura sul circuito. Il pacchetto comprende modifiche all'assetto, componenti frenanti specifici e un importante aggiornamento aerodinamico.

Col kit, la GT3 può arrivare a generare 540 kg di carico aerodinamico a 285 km/h. Inoltre, ai proprietari sarà offerta un'esperienza dedicata con il team Manthey, che permetterà di approfondire il funzionamento del kit e vivere una giornata sul circuito tedesco.

Dentro è ancora più speciale

L'atmosfera dell'Inferno Verde continua nell'abitacolo. Il roll-bar posteriore è verde, mentre la plancia e diversi elementi dell'interno adottano dettagli cromatici coordinati.

I sedili sportivi della Porsche presentano una particolare foratura graduata con retroilluminazione verde sul lato guida. Sui poggiatesta compaiono il logo del Nurburgring e la denominazione della vettura, mentre alcuni elementi possono essere rimossi per lasciare spazio al casco durante l'utilizzo in pista.

Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring, l'abitacolo Foto di: Porsche

Persino le soglie d'ingresso partecipano alla celebrazione, così come i proiettori LED che, quando si aprono le porte, proiettano a terra il profilo del Nurburgring.



Come spesso accade nelle più sofisticate personalizzazioni Porsche, l'automobile sarà accompagnata da un accessorio esclusivo. Porsche Design ha sviluppato infatti un cronografo dedicato alla 911 GT3 100 Jahre Nurburgring.

La cassa è realizzata in titanio con rivestimento nero, mentre il movimento WERK 01.140 è certificato COSC. Il rotore riprende il disegno e i colori dei cerchi della vettura, mentre il cinturino utilizza pelle proveniente dagli stessi materiali impiegati per gli interni Porsche.

Fotogallery: Porsche 911 GT3 100 Jahre Nürburgring