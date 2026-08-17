La Land Rover Defender Dakar diventa di serie e ha 635 CV

Se pensavate che la Defender OCTA fosse estrema, vi sbagliavate di grosso. Perché nel corso della Monterey Car Week, Land Rover ha presentato la Defender Dakar, un modello ancora più esagerato e in tiratura limitata che eredita la tecnologia della D7X-R che ha conquistato la Dakar 2026.

L'esemplare mostrato in California è un "Design Preview Model" ossia una sorta di prototipo molto vicino alla produzione di serie. Una volta ultimati gli ultimi dettagli, la Defender Dakar sarà tranquillamente guidabile su strada (e in fuoristrada) da alcuni pochi fortunati.

Dalla Dakar alla strada

La Defender Dakar deriva direttamente dalla D7X-R, protagonista della Dakar 2026 nella nuova categoria Stock. Il risultato ottenuto in gara è stato impressionante: le tre vetture ufficiali hanno concluso al primo, secondo e quarto posto, conquistando inoltre una tripletta in dieci delle tredici tappe.

Land Rover Defender Dakar (2027) Foto di: Land Rover

La versione stradale mantiene la stessa architettura della carrozzeria D7X, oltre alla trasmissione e al sistema di trazione integrale derivati dal modello da competizione. Alla base di tutto c'è comunque la piattaforma della Defender OCTA, già sviluppata per affrontare condizioni particolarmente severe.

La grande differenza è che sulla Dakar stradale il motore non deve più rispettare i vincoli del regolamento. Il 4.4 V8 biturbo arriva quindi a 635 CV e 750 Nm di coppia. Land Rover ha inoltre previsto un sistema di raffreddamento maggiorato per permettere al propulsore di mantenere prestazioni elevate anche durante un utilizzo particolarmente impegnativo.

Sospensioni da rally e pneumatici enormi

È però nella parte ciclistica che la Defender Dakar mostra maggiormente la propria parentela con la D7X-R.

Al posto delle sospensioni pneumatiche della gamma tradizionale vengono utilizzate molle elicoidali abbinate ad ammortizzatori Bilstein Advanced Dampers sviluppati con tecnologia derivata dal motorsport. L'assetto è stato modificato per aumentare escursione e capacità di assorbimento degli urti, mentre la vettura adotta pneumatici Advanced All-Terrain da 35" montati su nuovi cerchi forgiati da 20".

A completare il pacchetto arrivano le nuove modalità Dunes e Gravel, specificamente calibrate per la guida su sabbia e ghiaia. La soluzione più curiosa è però la Flight Mode.

Un'estetica che non nasconde le origini

Anche il design è stato modificato in funzione dell'impiego fuoristrada. I passaruota allargati con rivetti a vista, i parafanghi specifici, le protezioni inferiori e il robusto sottoscocca metallico raccontano immediatamente la provenienza della vettura.

Land Rover Defender Dakar (2027), un dettaglio del posteriore Foto di: Land Rover

Sul tetto sono presenti gruppi ottici supplementari, mentre il cofano e le prese d'aria rialzate sono realizzati in fibra di carbonio. La configurazione comprende inoltre un tetto metallico fisso, una piastra di chiusura sul portellone e paraspruzzi specifici.

La combinazione cromatica più rappresentativa sarà quella con carrozzeria Dakar Sand e tetto Yanbu Turquoise, direttamente ispirata alla livrea della D7X-R vincitrice della Dakar. Saranno comunque disponibili altre colorazioni, tra cui Narvik Black e Alaska White, con pellicola protettiva opaca come optional.

Dentro è una 2+2 da rally

L'abitacolo conferma ulteriormente il carattere della Defender Dakar. La configurazione è 2+2, con sedili anteriori racing sviluppati appositamente per questo modello.

I cinture a quattro punti saranno disponibili come optional, mentre nella zona posteriore sono stati ricavati spazi specifici per trasportare i caschi da gara.

Anche il vano di carico è stato riprogettato. La ruota di scorta trova posto posteriormente insieme a un supporto dedicato per il compressore d'aria, una soluzione particolarmente utile quando si deve modificare rapidamente la pressione degli pneumatici passando dalla sabbia all'asfalto.

Ma quando sarà disponibile la Defender Dakar? Land Rover sta già raccogliendo le manifestazioni di interesse. Le prenotazioni ufficiali inizieranno all'inizio del 2027, mentre ulteriori dettagli tecnici, comprese le specifiche definitive e le informazioni sulla disponibilità, saranno comunicati durante la Dakar 2027 in Arabia Saudita.

Il prezzo non è ancora stato annunciato, così come il numero esatto di esemplari che verranno prodotti.

Fotogallery: Land Rover Defender Dakar (2027)

Land Rover Make: Land Rover

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