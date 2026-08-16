Spyker è tornata: debutta la C8 Preliator XXV da 789 CV

Probabilmente il nome Spyker non occupava i vostri pensieri da un bel po' di tempo. Lasciate che la nuova C8 Preliator XXV cambi le cose.

Spyker, costruttore olandese di supercar, è tornata sotto i riflettori e la sua ultima creazione è stata svelata alla Monterey Car Week 2026. Battezzata C8 Preliator XXV, Spyker la definisce un modello completamente nuovo. A noi sembra piuttosto una versione profondamente rielaborata della precedente C8 Preliator. In ogni caso, questa "nuova" arrivata promette numeri di tutto rispetto.

Nasce dagli aerei

Spyker continua a richiamare la propria eredità aeronautica. Sulla carrozzeria sono presenti prese d'aria NACA un po' ovunque. I cerchi si ispirano nel disegno alle eliche. Al posteriore, i gruppi ottici ricordano i postbruciatori di un jet, mentre la pinna centrale sul tetto sfuma il confine tra aviazione e motorsport.

Naturalmente, anche la configurazione specifica di questo esemplare rappresenta una dichiarazione d'intenti. Questa tonalità di verde si chiama Quail Green e incorpora scaglie color oro rosa nella vernice. Anche tutti gli elementi lucidi ricevono un trattamento in oro rosa. Spyker afferma che i clienti possono scegliere una finitura standard in alluminio oppure osare quanto desiderano. E come si potrebbe non osare con un'auto del genere? Una Spyker dovrebbe essere un oggetto scenico capace di dividere.

Foto di: Spyker

All'interno c'è ancora più oro rosa, persino sul leveraggio a vista del cambio manuale. Esatto, anche quest'ultima Spyker mantiene un vero cambio manuale. La spinta arriva da un V8 biturbo di 4,0 litri di origine Audi. In questa configurazione eroga 580 kW (789 CV) e 1.002 Nm di coppia.

Spyker dichiara una velocità massima di 349 km/h. Lo scatto da 0 a 100 km/h si completa in meno di 3". Sono valori da autentica supercar per un'auto che merita pienamente questa definizione.

Come detto Spyker sostiene che la C8 Preliator XXV sia completamente nuova. È probabile che ci sia stato un sostanzioso lavoro di revisione su un precedente telaio C8, ma per il resto la formula sembra essere rimasta la stessa. Carrozzeria old-school realizzata a mano, abbinata a un abitacolo dal gusto quasi steampunk, in un veicolo che potrebbe funzionare tanto come auto dell'eroe quanto come di un super cattivo.

Ne saranno costruiti appena 25 esemplari. Secondo le indiscrezioni, per metterne uno in garage servirebbero 1,6 milioni di dollari. Se doveste lasciarvi scappare questa opportunità sappiate che Spyker ha dichiarato che la C8 Preliator XXV rappresenta solo l'inizio di una nuova fase. In arrivo c'è anche la mai nata D8 Peking-to-Paris Super SUV e poi tornare nel motorsport a livello GT3.

Si spera che un numero sufficiente di clienti acquisti la C8 Preliator XXV per trasformare queste parole in realtà. Chissà quanti ne prenoteranno una durante la Monterey Car Week 2026.