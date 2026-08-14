Lamborghini Revuelto SV: Super Veloce per davvero!

SV, ovvero Super Veloce, un nome, un programma. Anzi, una garanzia. Alla Monterey Car Week 2026 è infatti stata svelata l'ultima erede di questo leggendario acronimo, la nuova Lamborghini Revuelto SV, un Toro emiliano dalle prestazioni stellari e, di fatto, la Revuelto (prodotta in serie) più potente di sempre visti i suoi 1.065 CV derivanti dal suo V12 aspirato e da tre motori elettrici ulteriormente migliorati.

Since 1971

Questa non è la prima volta per Lamborghini. A Sant’Agata Bolognese l’acronimo SV, cioè Super Veloce, lo utilizzano dal 1971 quando venne presentata la Miura SV. Costruita in circa 150 esemplari (di cui solo 30 con aria condizionata, dettaglio importante visto il caldo di questo 2026), tutti equipaggiati col V12 3,9 litri e potenza di 385 CV per nemmeno 1.300 kg di peso, un capolavoro di meccanica e stile che ha inaugurato il filone SV, proseguito negli anni avvenire con la Diablo SV (346 esemplari prodotti tra il 1995 e il 1999), la Murcielago LP 67’-4 SV (186 esemplari prodotti tra il 2009 e il 2010) e l’Aventador LP 750-4 SV (600 coupè e 500 Roadster prodotte tra il 2015 e il 2017).

44 Fonte: Lamborghini

V12, aspiratissimo

Il 6.5 litri della Revuelto SV eroga 825 CV a 9.250 giri/min, ma la potenza sale fino a 1.065 CV grazie ai 3 motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio da 7,3 kWh, e questo eleva il rapporto peso/potenza a 1,66 kg/CV. A differenza però di un’altra illustre super plug in hybrid emiliana, come la Ferrari 849 Testarossa, qui la chimica delle batterie è cambiata così da garantire una potenza ancora più elevata e un contributo alla coppia massima che, in totale, arriva a 1.425 Nm. Con queste caratteristiche l'ultima SV scatta da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e raggiuge i 345 km/h, non la più veloce Lamborghini mai creata considerando anche le Fenomeno, ma Super Veloce, beh questi sì.

Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini

Come tu mi vuoi

In Lamborghini lo chiamano "Speedshape”, ovvero il profilo della velocità e, osservando la SV dal vivo, questa filosofia estetica e funzionale le calza a pennello. Accenti neri, schemi colore specifici e il logo SV ridisegnato sulle fiancate, tutti particolari che rendono ancora più unico questo modello, tra l’altro, estremamente personalizzabile da parte dei clienti che, per esempio, possono ordinare la scritta Lamborghini sul posteriore in Nero Lucido, Nero Opaco o Bronzo Opaco al posto dell'Argento Lucido di serie.

Lamborghini Revuelto SV Foto di: Lamborghini

Inoltre gli speciali cerchi 3D-Superlight Dromos, disponibili nelle misure 20 pollici anteriori e 21 pollici posteriori, di base hanno una monocolore Argento Lucido ma possono essere opzionati in altre tinte, col mono-dado che può essere anche bicolore. Gli pneumatici scelti dalla Casa di Sant’Agata Bolognese per calzare l’esemplare che vedete in queste immagini sono i Bridgestone Potenza Race R semi-slick, appositamente calibrati per la SV.

Il peso dell’aria

L’importanza dell’aerodinamica rimane impressionante anche da fermi, visto che la capacità di ammaestrare l’aria è eclatante sulla Revuelto SV, tra le regine della Monterey Car Week 2026. Lo splitter anteriore e il fondo vettura sono stati perfezionati, così come la pinna inclinata sul paraurti anteriore, soluzioni che contribuiscono a migliorare del 12% anche il raffreddamento dei freni.

E poi, c’è l’ala posteriore di chiara derivazione racing, così come il Gurney flap che ottimizza aerodinamica e raffreddamento, ed è così che la SV offre l'80% di deportanza totale in più rispetto alla Revuelto e il 10% se invece consideriamo la straordinaria Aventador SVJ.

Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini

Freni “Fenomenali”

I freni carboceramici CCM-R Plus by Brembo sono l’ultimo grido in fatto di impianti frenanti ad altissime prestazioni, non a caso questo è lo stesso sistema montato dalla Fenomeno Roadster. Con dimensioni di 420 x 40 mm all'anteriore e 410 x 32 mm al posteriore, questi dischi sono impressionanti ma anche bellissimi da vedere, grazie alla loro accurata lavorazione che permette delle prestazioni sensazionali: la SV strappa infatti un 200-0 km/h in soli 116 metri, quasi 13 metri in meno della Revuelto.

Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini Lamborghini Revuelto SV Foto Di: Lamborghini

Elettronica Super

Parlando invece di come sia possibile gestire al meglio la frenata o le reazioni in curva di questa Lamborghini, va detto che anche la Super Veloce è dotata di un sensore inerziale di nuova generazione che verifica continuamente in tempo reale i movimenti del veicolo promettendo il massimo controllo anche nelle più difficili decelerazioni, unitamente al contributo del sensore 6D e del sistema IVE (Integrated Vehicle Estimator), il cui processo di calcolo utilizza un algoritmo che è addirittura in grado di ipotizzare logiche predittive rispetto alla situazione di guida reale.

Lamborghini Revuelto SV Foto di: Lamborghini

In esclusiva, la Lamborghini Revuelto SV presenta il nuovo selettore della modalità “Pilota” in rosso sul lato destro del volante, il setup più focalizzato alla pista del selettore ANIMA (Adaptive Network Intelligence Management), derivata dall’esperienza in GT3. Che il pilota-collaudatore Marco Mapelli stesse guidando in modalità “Pilota” questo non lo sappiamo, maquel che è certo è che sul circuito tedesco dell’ Hockenheimring con lui la SV ha girato in 1:41.6 con al volante, segnando il record del tracciato per vetture stradali.

Interni “meccanici”

La Lamborghini Revuelto SV è elaborata anche negli interni, un ambiente dove leggerezza e regolazioni meccaniche la fanno da padroni. Oltre ai pannelli porta in fibra di carbonio ultraleggera, i sedili da corsa di questa super-Revuelto hanno una struttura a guscio in carbonio, ma mantengono lo schienale regolabile manualmente.

Lamborghini Revuelto SV Foto di: Lamborghini

Oltre alla pelle Nero Ade, i clienti possono scegliere tra altri tipi di pelle, oltre a un’ampia selezione di dodici soli colori di pelle a contrasto, disponibile anche sui sedili, sulla console centrale, sui tappeti e sulla plancia.

La consegna dei primi esemplari di quella che sarà una Lamborghini in edizione limitata - e quindi richiestissima e da alta collezione - avverrà solo nel 2027 anche se noi la proveremo a breve quindi, stay tuned e ci vediamo in pista con 1.065 CV Made in Sant’Agata Bolognese.