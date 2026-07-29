La Lamborghini Revuelto SV è quasi pronta

La Lamborghini Revuelto si prepara ad accogliere la sua variante più estrema. Le nuove foto spia immortalate al Nurburgring mostrano infatti un prototipo che, con ogni probabilità, anticipa la futura SV (Super Veloce).

Aerodinamica completamente rivista, un enorme alettone posteriore, affinamenti al telaio e un possibile incremento della potenza del sistema ibrido V12 sono gli ingredienti attesi per una versione destinata ad alzare ulteriormente l'asticella delle prestazioni.

Ultimi preparativi

Il prototipo avvistato è ancora ampiamente ricoperto da pellicole mimetiche, ma lascia già intuire una serie di modifiche sostanziali rispetto alla Revuelto attualmente in vendita. L'elemento che cattura immediatamente lo sguardo è il gigantesco alettone posteriore fisso, una soluzione che richiama le precedenti Lamborghini contraddistinte dalla sigla SV.

L'ala, che integra anche la terza luce di stop, dovrebbe contribuire ad aumentare sensibilmente il carico aerodinamico alle alte velocità, migliorando la stabilità nei curvoni più veloci.

Al posteriore fanno la loro comparsa nuovi sfoghi d'aria sopra i gruppi ottici, mentre il diffusore e lo scarico sembrano essere stati rivisti. I terminali mantengono la posizione alta tipica della Revuelto, ma adottano una forma circolare inserita all'interno di una cornice esagonale, ulteriore indizio del lavoro svolto sulla parte terminale della vettura.

Non è escluso che al debutto possano arrivare anche cerchi in lega specifici e materiali alleggeriti per ridurre ulteriormente il peso complessivo.

Lamborghini Revuelto, il 6.5 V12

L'abitacolo cambia poco

Le immagini consentono soltanto una rapida occhiata agli interni, che dovrebbero rimanere sostanzialmente fedeli alla Revuelto standard.

La plancia continuerà probabilmente a ospitare il quadro strumenti digitale da 12,3", il display centrale verticale da 8,4" e lo schermo dedicato al passeggero. Le principali novità potrebbero riguardare rivestimenti esclusivi, nuove finiture in fibra di carbonio e grafiche dedicate per la strumentazione, come già accaduto sulle precedenti versioni Super Veloce della Casa di Sant'Agata Bolognese.

La prova della Lamborghini Revuelto

Il V12 ibrido potrebbe arrivare a 1.200 CV

La futura Revuelto SV dovrebbe mantenere l'architettura introdotta dal modello standard, composta dal 6.5 V12 aspirato abbinato a tre motori elettrici e al cambio a doppia frizione.

L'attuale configurazione sviluppa già 1.015 CV, una potenza che la colloca ai vertici del panorama delle supercar ibride. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, Lamborghini potrebbe intervenire sia sulla gestione del motore termico sia sulla componente elettrica per incrementare ulteriormente le prestazioni.

Alcune fonti ipotizzano una potenza complessiva vicina ai 1.200 CV, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Più probabile è invece un affinamento complessivo della dinamica di guida, attraverso un nuovo assetto, una diversa taratura delle sospensioni e una calibrazione specifica dei sistemi elettronici.

In ogni caso, l'impressione è che il progetto sia ormai in una fase avanzata di sviluppo e che il debutto sia davvero molto vicino.

Fotogallery: Lamborghini Revuelto - Prova su strada

Fonte: Gabetzspyunit