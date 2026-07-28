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Prima del viaggio controlla l'auto: ecco cosa verificare

L'associazione AsConAuto ricorda gli interventi essenziali per partire in sicurezza e preservare affidabilità e valore dell'auto

Prima del viaggio controlla l'auto: ecco cosa verificare
Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)
Eleonora Lilli Eleonora Lilli
Di: Eleonora Lilli
alle 19:00
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Con l'esodo estivo ormai entrato nel vivo e milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio in auto, torna l'invito a non trascurare la manutenzione del veicolo prima della partenza. Secondo le stime di Anas, tra il 20 luglio e il 6 settembre sono attesi oltre 440 milioni di spostamenti sulla rete stradale nazionale e circa tre vacanzieri su quattro raggiungeranno la destinazione in auto.

In questo scenario, AsConAuto, l'associazione che riunisce i consorzi italiani per la distribuzione dei ricambi originali, ricorda che un controllo preventivo in officina può ridurre il rischio di guasti, aumentare la sicurezza e contribuire a mantenere nel tempo affidabilità e valore del veicolo.

I controlli da fare prima della partenza

Prima di affrontare un viaggio lungo è consigliabile verificare alcuni elementi fondamentali dell'auto. Particolare attenzione va riservata agli pneumatici, controllando pressione, usura ed eventuali danni, ma anche all'impianto frenante, con la verifica di pastiglie, dischi e livello del liquido freni.

È altrettanto importante controllare i livelli di olio motore, liquido di raffreddamento e liquido lavavetri, oltre allo stato della batteria, soprattutto se il veicolo viene utilizzato saltuariamente. Anche il corretto funzionamento del climatizzatore, delle luci e delle spazzole tergicristallo contribuisce a rendere il viaggio più sicuro e confortevole, soprattutto in caso di temperature elevate o maltempo.

<p>Verificare pressione, usura del battistrada ed eventuali danni per garantire aderenza e sicurezza.</p>

Verificare pressione, usura del battistrada ed eventuali danni per garantire aderenza e sicurezza.

Foto di: Assogomma

Non solo manutenzione: conta anche la trasparenza

AsConAuto richiama però l'attenzione anche sul rapporto tra automobilista e officina. L'associazione invita infatti a chiedere sempre quali componenti verranno installati durante gli interventi, ricordando che i ricambi originali sono progettati secondo le specifiche della casa costruttrice.

Un'indagine commissionata a GiPA, società specializzata nelle ricerche di mercato per il settore automotive, evidenzia tuttavia che la comunicazione può ancora migliorare: quasi due clienti su tre che si sono rivolti a officine indipendenti affermano di non essere stati coinvolti nella scelta dei ricambi, mentre meno del 10% dichiara di aver ricevuto una spiegazione dettagliata delle alternative disponibili.

Anche sul fronte dei preventivi emerge un margine di miglioramento: il 63% degli intervistati afferma di non aver ricevuto opzioni alternative, mentre oltre un quarto sostiene che siano state illustrate soltanto a voce. Per l'associazione, una maggiore trasparenza aiuta gli automobilisti a compiere scelte più consapevoli e a conoscere meglio gli interventi eseguiti sulla propria auto.

Cosa controllare prima di partire: la lista

Controllo Perché è importante
Pneumatici Verificare pressione, usura del battistrada ed eventuali danni per garantire aderenza e sicurezza.
Impianto frenante Controllare pastiglie, dischi e livello del liquido freni per assicurare una frenata efficace.
Olio motore Verificare il livello e, se necessario, effettuare il rabbocco o la sostituzione.
Liquido di raffreddamento Evita il surriscaldamento del motore, soprattutto nei lunghi viaggi estivi.
Liquido lavavetri Indispensabile per mantenere pulito il parabrezza e una buona visibilità.
Batteria Controllarne lo stato di carica e l'efficienza, in particolare se l'auto è usata di rado.
Climatizzatore Verificare il funzionamento e la sanificazione per migliorare comfort e qualità dell'aria.
Luci Controllare fari, frecce e luci di stop per vedere ed essere visibili.
Spazzole tergicristallo Devono essere in buono stato per garantire visibilità in caso di pioggia.

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