A bordo del nuovo SUV italiano per analizzare gli interni

C'è una new entry tra i SUV di segmento C. E' la OSCA MT6, un SUV con motore a benzina da 180 CV proposto dal marchio italiano parte del Gruppo DR. Curato nelle finiture e sportiveggiante nelle linee, punta tanto sullo stile e sulla qualità percepita nell'abitacolo.

Saliamo a bordo, quindi, della OSCA per scoprirne tutti i segreti.

OSCA MT6, la plancia

La plancia della MT6 segue un’impostazione sportiva, con un design orientato verso il conducente e una disposizione degli elementi studiata per rendere più immediato l’utilizzo delle principali funzioni.

Il cuore tecnologico dell’ambiente interno è rappresentato dalla strumentazione digitale. Davanti al guidatore trova spazio un display da 10,25" dedicato al quadro strumenti, affiancato da un secondo schermo delle stesse dimensioni destinato al sistema d'infotainment.

Il sistema multimediale supporta la compatibilità con Apple CarPlay Ultra e nella dotazione c'è anche la ricarica wireless per smartphone da 15 W, con due piastre disponibili per gli occupanti.

La componente tecnologica è completata dai sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, pensati per aumentare sicurezza e comfort durante gli spostamenti. Tra questi troviamo anche il sistema di parcheggio automatico “No Stress”, progettato per semplificare le manovre negli spazi più stretti.

L’esperienza a bordo può essere ulteriormente personalizzata grazie al tetto panoramico in vetro con tendina elettrica.

OSCA MT6, materiali e finiture

Uno degli elementi più caratterizzanti degli interni della OSCA è l’attenzione dedicata alla qualità percepita. L’abitacolo utilizza una combinazione di pelle e Alcantara, con quest'ultima che viene impiegata anche per alcuni inserti della plancia e dei pannelli porta.

OSCA MT6, i sedili Recaro Foto di: OSCA

I sedili anteriori rappresentano uno dei punti distintivi del modello. Sono stati sviluppati insieme a Recaro e presentano una conformazione avvolgente, pensata per sostenere il corpo durante la guida più dinamica. I sedili sono poi regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati.

OSCA MT6, abitabilità e bagagliaio

Per quanto riguarda l'abitabilità, le linee da SUV coupé non obbligano a rinunciare al comfort.

OSCA MT6, i sedili posteriori Foto di: OSCA

I sedili anteriori sportivi garantiscono un buon contenimento laterale, mentre la zona posteriore offre uno spazio adeguato per l’utilizzo quotidiano. La presenza del tetto panoramico contribuisce a rendere l’ambiente più luminoso e meno chiuso, migliorando la sensazione di ariosità.

Il bagagliaio della OSCA MT6 mette a disposizione 350 litri con tutti i sedili in posizione, mentre abbattendo gli schienali posteriori, la capacità cresce fino a circa 1.070 litri.

Fotogallery: OSCA MT6, interni e bagagliaio

9 Fonte: OSCA