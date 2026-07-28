La Golf con un 5 cilindri da 1.000 CV è realtà

Una Volkswagen Golf da oltre 1.000 CV, un motore cinque cilindri derivato dall'Audi RS3, uno scarico che esce dal paraurti anteriore e un'aerodinamica degna di una vettura da competizione.

No, non è un'elaborazione privata, ma un progetto ufficiale di VW Motorsport South Africa, realizzato per celebrare il 75° anniversario del marchio nel Paese.

Una Golf nata per le cronoscalate

Questa speciale Golf di ottava generazione non è destinata alla circolazione stradale. È stata sviluppata esclusivamente per affrontare le gare di hill climb, dove accelerazione, trazione e aerodinamica sono fondamentali per ottenere il miglior tempo possibile.

Il debutto è avvenuto in Sudafrica col pilota Jonathan Mogotsi al volante, in occasione delle celebrazioni per i 75 anni di Volkswagen nel Paese. Il progetto dimostra fino a che punto sia possibile spingere la piattaforma della Golf quando vengono eliminati tutti i vincoli legati all'omologazione stradale.

La trasformazione più impressionante riguarda il motore. Gli ingegneri hanno eliminato il tradizionale quattro cilindri turbo EA888 della Golf R per installare il celebre 2.5 turbo cinque cilindri Audi.

Volkswagen Golf da 1.000 CV Foto di: Volkswagen

Ma non si tratta di un semplice trapianto meccanico. Il propulsore è stato completamente rivisto con componenti interni forgiati, un turbocompressore di dimensioni maggiori, un sistema di aspirazione in fibra di carbonio e una pressione di sovralimentazione decisamente superiore rispetto al modello di serie.

Il risultato è straordinario: la potenza supera i 1.000 CV, un valore che colloca questa Golf nel territorio delle hypercar più esclusive. Volkswagen non ha diffuso i dettagli tecnici completi della preparazione, ma è evidente che il motore sia stato sviluppato per sopportare livelli di prestazioni estremi.

Tra i particolari più curiosi spicca lo scarico con uscita nel paraurti anteriore, una soluzione insolita adottata per ridurre il percorso dei gas di scarico e ottimizzare il layout della vettura da competizione.

Aerodinamica radicale e assetto da gara

Anche l'estetica della Volkswagen cambia completamente. Il frontale è stato ridisegnato con un paraurti specifico, mentre i passaruota fortemente allargati ospitano pneumatici racing molto più larghi rispetto alla Golf tradizionale.

Volkswagen Golf da 1.000 CV, gli interni Foto di: Volkswagen

Al posteriore trovano spazio un enorme alettone e un diffusore di grandi dimensioni, elementi studiati per incrementare il carico aerodinamico e migliorare la stabilità alle alte velocità.

Con oltre 1.000 CV, la trasmissione originale non sarebbe stata sufficiente. Per questo la Golf è stata equipaggiata con un sistema di trazione integrale profondamente aggiornato, progettato per trasferire tutta la potenza sull'asfalto anche nelle partenze più violente.

Volkswagen Golf da 1.000 CV, il motore Foto di: Volkswagen

L'impianto frenante è stato affidato ad AP Racing, marchio di riferimento nel motorsport, con componenti dimensionati per sopportare le elevate sollecitazioni delle competizioni.

Il risultato finale è una Golf che conserva solo il nome e parte della silhouette del modello di serie, trasformandosi in un prototipo da gara capace di prestazioni estreme e destinato esclusivamente alle corse.

Fotogallery: Volkswagen Golf da 1.000 CV

9 Fonte: Volkswagen