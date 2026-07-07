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Vi piacerebbe una supercar Volkswagen fatta così?

Questa è la Volkswagen ID.DIN T14, un concept di design realizzato da uno stagista

Volkswagen ID.DIN T14 Concept
Foto di: Volkswagen
Di: Anthony Alaniz
Tradotto da: Fabio Gemelli
alle 16:00
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Volkswagen non costruisce una supercar, né lo ha mai fatto. L’avvicinamento più concreto risale a oltre un quarto di secolo fa con i prototipi W12. Volkswagen non diede mai il via libera, lasciando il segmento delle supercar agli altri marchi del Gruppo Volkswagen, ma questo non ha impedito a uno stagista del design di sognare in grande.  

Per il suo progetto di tirocinio presso Volkswagen Design, Fabian Reitz ha creato la Volkswagen ID.DIN T14. Andreas Mindt, responsabile del Design del Gruppo Volkswagen e del marchio Volkswagen, ha condiviso il concept su Instagram: non si tratta solo dei soliti bozzetti o di un esercizio di stile. Volkswagen ha trasformato i disegni in un modello in scala.

Nel suo post su Instagram, Mindt ha definito il concept “audace”, con “proporzioni chiare, superfici ridotte e una forte impronta grafica”. 

 

Simile all'Audi Concept C, ma più minacciosa

Se si strizzano gli occhi, l’auto richiama in parte l’Audi Concept C, ma la Volkswagen appare decisamente più minacciosa. Sembra il tipo di vettura che il Pinguino potrebbe guidare nel prossimo film di Batman, con fianchi piatti, abitacolo stretto e parabrezza avvolgente.  

Tra gli elementi aerodinamici ci sono sfoghi nella parte superiore dei passaruota anteriori e un enorme diffusore posteriore. Non ci sono specchietti laterali: il concept sembra utilizzare telecamere Leica a scomparsa che fuoriescono dai parafanghi. Monta cerchi di grandi dimensioni con coperture aerodinamiche e, nell’insieme, sembra potersi inserire bene accanto al resto della gamma Volkswagen

 

Il punto di vista di Motor1: Trattandosi di un concept firmato da uno stagista del design, non bisogna aspettarsi che Volkswagen lo trasformi in un’auto di serie a breve. È un esercizio di stile, niente di più—ma fa sicuramente scena.

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Fonte: Andreas Mindt / Instagram

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