Perché Volkswagen ha deciso di ridurre i propri modelli

Il Gruppo Volkswagen si trova in una fase difficile e deve ridurre i costi. Questo riguarda anche il marchio principale VW. Il Gruppo ha già annunciato l’intenzione di ridurre nel lungo periodo la gamma di modelli fino al 50% e la varietà dell’offerta fino al 75%. Un nuovo documento interno spiega ora i motivi di questa decisione.

Il documento è stato visionato da Automobilwoche. Nel testo intervengono il direttore finanziario Arno Antlitz e il responsabile dello sviluppo Werner Tietz. Secondo loro, una riduzione della complessità è la condizione necessaria affinché il gruppo possa continuare a mantenere una leadership tecnologica nonostante investimenti in calo.

Più posto per la tecnologia

Nella lettera si legge

"Il Gruppo Volkswagen è tra i costruttori automobilistici più innovativi al mondo, ma investe anche più di tutti i suoi concorrenti. Per rimanere competitivi nel lungo periodo, dobbiamo ridurre i costi per veicolo. Ci riusciremo con meno complessità, strutture e processi più semplici, nonché con un allineamento coerente della nostra offerta di veicoli e allestimenti ai desideri dei clienti."

Fotogallery: Volkswagen Touareg Final Edition 15 Fonte: Volkswagen

Tietz aggiunge:

"Stiamo orientando il nostro sviluppo in modo ancora più coerente verso il valore per il cliente. Minore complessità nelle piattaforme e nei moduli, un maggiore impiego dell’intelligenza artificiale lungo l’intera catena di sviluppo e processi più rapidi ci aiutano a portare su strada più innovazione con meno risorse."

In altre parole: meno modelli, ma uno sviluppo più rapido e con un impiego finanziario inferiore.

Una scelta che appare necessaria. Come riporta Automobilwoche, Volkswagen avrebbe previsto inizialmente investimenti pari a 180 miliardi di euro nel quinquennio 2024-2028. Questa cifra è stata poi progressivamente rivista al ribasso. Più di recente, per gli anni 2026-2030 si è parlato di circa 160 miliardi di euro. In prospettiva, gli investimenti per ciascun periodo di cinque anni potrebbero scendere a poco più di 130 miliardi di euro.

Fotogallery: Volkswagen T-Roc Cabriolet "Edition Grey“ (2022) 29

Quali modelli VW potrebbero essere tagliati

Per il momento, però, non è ancora chiaro quali modelli siano effettivamente a rischio. Per esempio, nel caso del marchio Volkswagen, è confermata soltanto l’uscita di scena della T-Roc Cabriolet entro il 2027, mentre la Touareg terminerà la propria carriera senza un’erede diretta. Si parla inoltre anche della possibilità di adottare modelli sviluppati per il mercato cinese.