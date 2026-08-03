GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc, confronto tra crossover personali
La nuova Ora 5 sfida la T-Roc, uno dei modelli più venduti in Europa. Eccole a confronto, dai motori ai prezzi
Il segmento dei SUV compatti è uno dei più combattuti del mercato e le new entry in questa categoria non mancano mai. Tra i modelli più recenti c'è la GWM Ora 5, novità cinese che punta su un design accattivante, una ricca dotazione di serie e una gamma che comprende motori benzina, full hybrid ed elettrici.
La Ora 5 deve confrontarsi con "mostri sacri" del segmento, come la Volkswagen T-Roc, uno dei SUV più venduti in Europa, recentemente rinnovato con uno stile più moderno, interni più tecnologici e una gamma completamente elettrificata.
GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: gli esterni
Dal punto di vista delle dimensioni, la GWM Ora 5 è leggermente più grande. Misura 4,47 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza, 1,64 metri di altezza e vanta un passo di 2,72 metri. La Volkswagen T-Roc, invece, raggiunge 4,37 metri di lunghezza con un passo di 2,63 metri.
GWM Ora 5
Volkswagen T-Roc
Anche il linguaggio stilistico evidenzia due approcci differenti. La Ora 5 adotta la filosofia "Full-Surface Fluid Sculpture", caratterizzata da superfici morbide, linee arrotondate e forme molto fluide. Il frontale si distingue per i fari LED dalla particolare forma a goccia, mentre la fiancata è pulita e priva di nervature marcate. Dietro spicca invece la firma luminosa integrata nel lunotto, una soluzione decisamente originale.
La nuovaVolkswagen T-Roc segue invece l'evoluzione del design già visto sulla Tiguan. Il frontale è dominato dalla fascia luminosa che collega i gruppi ottici, disponibili anche con tecnologia Matrix LED, mentre la griglia anteriore cambia aspetto a seconda dell'allestimento. La linea laterale mantiene il caratteristico montante C a contrasto e i cerchi possono arrivare fino a 20". Il posteriore propone una fascia OLED che unisce i fari, ormai elemento distintivo delle ultime Volkswagen.
|Modello
|Lunghezza
|Larghezza
|Altezza
|Passo
|GWM Ora 5
|
4,47 m
|1,83 m
|
1,64 m
|2,72 m
|Jeep Avenger
|4,37 m
|1,83 m
|
1,56 m
|2,63 m
GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: gli interni
L'abitacolo della GWM Ora 5 mette la tecnologia al centro del progetto. La plancia è dominata da due display affiancati: una strumentazione digitale da 10,25" e uno schermo centrale da 14,6" gestito dal sistema operativo Coffee OS. Sono presenti aggiornamenti software, connettività completa e ricarica wireless fino a 50 W.
GWM Ora 5, gli interni
Volkswagen T-Roc, la plancia
I materiali sorprendono positivamente, grazie a rivestimenti in ecopelle, inserti morbidi e illuminazione ambientale configurabile con 64 colori. Le versioni più ricche offrono sedili elettrici, ventilati e riscaldabili, oltre a un impianto audio con nove altoparlanti. Il costruttore dichiara inoltre ben 33 vani portaoggetti distribuiti nell'abitacolo. La capacità del bagagliaio, tuttavia, è leggermente al di sotto della media del segmento, con un minimo di 390 litri nella versione ibrida.
La Volkswagen T-Roc propone invece un ambiente più tradizionale ma molto curato. Al centro della plancia trova posto un display da 12,9", affiancato dalla strumentazione digitale da 10". Debutta anche l'head-up display proiettato sul parabrezza, mentre tornano finalmente i pulsanti fisici sul volante, una scelta apprezzata dagli utenti.
GWM Ora 5, il bagagliaio
Volkswagen T-Roc, il bagagliaio
La qualità percepita è elevata, con materiali morbidi nelle zone principali dell'abitacolo e numerose dotazioni premium, tra cui sedili massaggianti, tetto panoramico e impianto audio Harman Kardon.
Sul fronte della praticità, la T-Roc convince con un bagagliaio da 465 litri, superiore alla media del segmento, mentre il passo maggiorato garantisce una buona abitabilità per quattro adulti.
|Modello
|Quadro strumenti
|Infotainment
|Bagagliaio
|GWM Ora 5
|10,25"
|14,6"
|
390/1.088 litri (full hybrid)
422/1.120 litri (benzina/elettrica)
|Volkswagen T-Roc
|10"
|12,9"
|
475/1.350 litri
GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: i motori
Per quanto riguarda la Ora 5, la versione d'ingresso monta un 1.5 turbo benzina da 160 CV e 270 Nm, abbinato al cambio automatico doppia frizione a sette rapporti.
La variante full hybrid utilizza lo stesso propulsore insieme a un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,09 kWh, raggiungendo una potenza complessiva di 223 CV e 476 Nm.
È disponibile anche una versione elettrica con motore anteriore da 204 CV, alimentato da una batteria da 58,3 kWh, capace di garantire fino a 435 km di autonomia nel ciclo WLTP.
GWM Ora 5
Volkswagen T-Roc
La Volkswagen T-Roc adotta invece una strategia completamente elettrificata. Sono disponibili le 1.5 mild hybrid da 115 e 150 CV, entrambe abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Solo per l'allestimento R-Line si può avere anche un 2.0 mild hybrid da 204 CV con trazione integrale 4Motion.
Più recentemente è stato introdotta la motorizzazione full hybrid, sviluppata internamente da Volkswagen. Il sistema utilizza un motore 1.5 TSI evo2, due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh per 170 CV.
|Modello
|Benzina
|Mild hybrid benzina
|Full hybrid benzina
|Elettrica
|GWM Ora 5
|1.5 160 CV
|n.d.
|1.5 223 CV
|58,3 kWh/204 CV
|Volkswagen T-Roc
|
n.d.
|
1.5 115 CV
1.5 150 CV
2.0 204 CV
|1.5 170 CV
|n.d.
GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: i prezzi
La GWM Ora 5 parte da 26.950 euro nella versione benzina Origin da 160 CV. La full hybrid è proposta da 28.600 euro, mentre la più ricca Premium costa 30.600 euro. La versione elettrica parte invece da 36.000 euro e arriva a 38.000 euro. Da segnalare anche la garanzia di 7 anni o 150.000 km.
Per la nuova Volkswagen T-Roc il listino parte da 33.900 euro per la 1.5 mild hybrid da 115 CV. La full hybrid attacca a 42.650 euro.
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