GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc, confronto tra crossover personali

Il segmento dei SUV compatti è uno dei più combattuti del mercato e le new entry in questa categoria non mancano mai. Tra i modelli più recenti c'è la GWM Ora 5, novità cinese che punta su un design accattivante, una ricca dotazione di serie e una gamma che comprende motori benzina, full hybrid ed elettrici.

La Ora 5 deve confrontarsi con "mostri sacri" del segmento, come la Volkswagen T-Roc, uno dei SUV più venduti in Europa, recentemente rinnovato con uno stile più moderno, interni più tecnologici e una gamma completamente elettrificata.

GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: gli esterni

Dal punto di vista delle dimensioni, la GWM Ora 5 è leggermente più grande. Misura 4,47 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza, 1,64 metri di altezza e vanta un passo di 2,72 metri. La Volkswagen T-Roc, invece, raggiunge 4,37 metri di lunghezza con un passo di 2,63 metri.

GWM Ora 5 Foto di: GWM Volkswagen T-Roc Foto di: Volkswagen

Anche il linguaggio stilistico evidenzia due approcci differenti. La Ora 5 adotta la filosofia "Full-Surface Fluid Sculpture", caratterizzata da superfici morbide, linee arrotondate e forme molto fluide. Il frontale si distingue per i fari LED dalla particolare forma a goccia, mentre la fiancata è pulita e priva di nervature marcate. Dietro spicca invece la firma luminosa integrata nel lunotto, una soluzione decisamente originale.

La nuovaVolkswagen T-Roc segue invece l'evoluzione del design già visto sulla Tiguan. Il frontale è dominato dalla fascia luminosa che collega i gruppi ottici, disponibili anche con tecnologia Matrix LED, mentre la griglia anteriore cambia aspetto a seconda dell'allestimento. La linea laterale mantiene il caratteristico montante C a contrasto e i cerchi possono arrivare fino a 20". Il posteriore propone una fascia OLED che unisce i fari, ormai elemento distintivo delle ultime Volkswagen.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo GWM Ora 5 4,47 m 1,83 m 1,64 m 2,72 m Jeep Avenger 4,37 m 1,83 m 1,56 m 2,63 m

GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: gli interni

L'abitacolo della GWM Ora 5 mette la tecnologia al centro del progetto. La plancia è dominata da due display affiancati: una strumentazione digitale da 10,25" e uno schermo centrale da 14,6" gestito dal sistema operativo Coffee OS. Sono presenti aggiornamenti software, connettività completa e ricarica wireless fino a 50 W.

GWM Ora 5, gli interni Foto di: GWM Volkswagen T-Roc, la plancia Foto di: Volkswagen

I materiali sorprendono positivamente, grazie a rivestimenti in ecopelle, inserti morbidi e illuminazione ambientale configurabile con 64 colori. Le versioni più ricche offrono sedili elettrici, ventilati e riscaldabili, oltre a un impianto audio con nove altoparlanti. Il costruttore dichiara inoltre ben 33 vani portaoggetti distribuiti nell'abitacolo. La capacità del bagagliaio, tuttavia, è leggermente al di sotto della media del segmento, con un minimo di 390 litri nella versione ibrida.

La Volkswagen T-Roc propone invece un ambiente più tradizionale ma molto curato. Al centro della plancia trova posto un display da 12,9", affiancato dalla strumentazione digitale da 10". Debutta anche l'head-up display proiettato sul parabrezza, mentre tornano finalmente i pulsanti fisici sul volante, una scelta apprezzata dagli utenti.

GWM Ora 5, il bagagliaio Foto di: GWM Volkswagen T-Roc, il bagagliaio Foto di: Volkswagen

La qualità percepita è elevata, con materiali morbidi nelle zone principali dell'abitacolo e numerose dotazioni premium, tra cui sedili massaggianti, tetto panoramico e impianto audio Harman Kardon.

Sul fronte della praticità, la T-Roc convince con un bagagliaio da 465 litri, superiore alla media del segmento, mentre il passo maggiorato garantisce una buona abitabilità per quattro adulti.

Modello Quadro strumenti Infotainment Bagagliaio GWM Ora 5 10,25" 14,6" 390/1.088 litri (full hybrid) 422/1.120 litri (benzina/elettrica) Volkswagen T-Roc 10" 12,9" 475/1.350 litri

GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: i motori

Per quanto riguarda la Ora 5, la versione d'ingresso monta un 1.5 turbo benzina da 160 CV e 270 Nm, abbinato al cambio automatico doppia frizione a sette rapporti.

La variante full hybrid utilizza lo stesso propulsore insieme a un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,09 kWh, raggiungendo una potenza complessiva di 223 CV e 476 Nm.

È disponibile anche una versione elettrica con motore anteriore da 204 CV, alimentato da una batteria da 58,3 kWh, capace di garantire fino a 435 km di autonomia nel ciclo WLTP.

GWM Ora 5 Foto di: GWM Volkswagen T-Roc Foto di: Volkswagen

La Volkswagen T-Roc adotta invece una strategia completamente elettrificata. Sono disponibili le 1.5 mild hybrid da 115 e 150 CV, entrambe abbinate al cambio automatico DSG a 7 rapporti. Solo per l'allestimento R-Line si può avere anche un 2.0 mild hybrid da 204 CV con trazione integrale 4Motion.

Più recentemente è stato introdotta la motorizzazione full hybrid, sviluppata internamente da Volkswagen. Il sistema utilizza un motore 1.5 TSI evo2, due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh per 170 CV.

Modello Benzina Mild hybrid benzina Full hybrid benzina Elettrica GWM Ora 5 1.5 160 CV n.d. 1.5 223 CV 58,3 kWh/204 CV Volkswagen T-Roc n.d. 1.5 115 CV 1.5 150 CV 2.0 204 CV 1.5 170 CV n.d.

GWM Ora 5 vs Volkswagen T-Roc: i prezzi

La GWM Ora 5 parte da 26.950 euro nella versione benzina Origin da 160 CV. La full hybrid è proposta da 28.600 euro, mentre la più ricca Premium costa 30.600 euro. La versione elettrica parte invece da 36.000 euro e arriva a 38.000 euro. Da segnalare anche la garanzia di 7 anni o 150.000 km.

Per la nuova Volkswagen T-Roc il listino parte da 33.900 euro per la 1.5 mild hybrid da 115 CV. La full hybrid attacca a 42.650 euro.