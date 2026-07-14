Come sono fatti gli interni della GWM Ora 5
Scopriamo meglio l'abitacolo della Ora 5, un nuovo crossover a benzina, ibrido ed elettrico con un prezzo base inferiore ai 30.000 euro
La GWM Ora 5 punta ad attirare l'attenzione nell'affollatissimo segmento C con un design personale, un prezzo competitivo (meno di 27.000 euro di partenza) e interni tutt'altro che banali.
Sono queste le carte che vuole giocarsi il brand cinese, con un modello che mette al centro dell'abitacolo tanta tecnologia e una cura per materiali e rivestimenti non facile da trovare nella categoria. Scopriamo meglio, quindi, l'abitacolo della Ora 5.
GWM Ora 5, la plancia
La plancia della Ora 5 è caratterizzata da un design pulito e orizzontale, con un’impostazione che punta a ridurre al minimo i comandi tradizionali lasciando spazio alla tecnologia digitale. Il protagonista dell’abitacolo è il grande display centrale da 14,6", affiancato dal quadro strumenti digitale da 10,25" davanti al conducente.
La disposizione dei due schermi crea una sensazione di ambiente moderno e tecnologico, con informazioni e funzioni principali facilmente accessibili. Il sistema infotainment utilizza il software Coffee OS, sviluppato per offrire un’esperienza fluida e immediata, con una logica di utilizzo vicina a quella dei dispositivi mobili.
La dotazione di serie comprende Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla connettività necessaria per gestire le principali funzioni digitali. Non manca la ricarica wireless per smartphone con potenza fino a 50 W, una soluzione pensata per chi utilizza frequentemente il telefono durante gli spostamenti.
L’approccio tecnologico della Ora 5 coinvolge anche la sicurezza. Il modello dispone di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, con funzioni come il monitoraggio dell’angolo cieco e diversi dispositivi elettronici dedicati alla protezione degli occupanti.
L’abitacolo può inoltre essere personalizzato attraverso l’illuminazione ambientale a 64 colori, che permette di modificare l’atmosfera interna in base alle preferenze degli occupanti.
GWM Ora 5, materiali e finiture
La qualità percepita rappresenta uno degli aspetti su cui GWM ha lavorato maggiormente. Gli interni della Ora 5 utilizzano rivestimenti in eco-pelle e materiali riciclati, una scelta che unisce attenzione alla sostenibilità e una sensazione più raffinata rispetto alle soluzioni tradizionali.
Le superfici sono pensate per creare un ambiente accogliente, con un equilibrio tra elementi morbidi, inserti moderni e dettagli tecnologici.
GWM Ora 5, i sedili posteriori
Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. I sedili hanno una conformazione ergonomica e possono essere regolabili elettricamente, con la possibilità di integrare anche la ventilazione. Sono inoltre disponibili i sedili anteriori riscaldati, una soluzione utile soprattutto nei mesi più freddi.
L’illuminazione interna contribuisce ulteriormente alla percezione di qualità grazie ai 64 colori disponibili.
GWM Ora 5, abitabilità e bagagliaio
La Ora 5 nasce come vettura pensata per un utilizzo quotidiano e gli interni puntano proprio sulla versatilità. La zona anteriore offre una buona libertà di movimento e una posizione di guida studiata per garantire comfort anche nei viaggi più lunghi.
GWM Ora 5, il bagagliaio
Anche i passeggeri posteriori possono contare su un ambiente progettato per l’utilizzo familiare, con spazio sufficiente per ospitare comodamente due adulti.
Un elemento distintivo è la presenza di ben 33 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.
La capacità del bagagliaio non è stata ancora comunicata nel dettaglio, ma il vano è stato progettato per garantire una buona versatilità, adattandosi alle esigenze quotidiane come spostamenti urbani, commissioni e viaggi.
Fotogallery: GWM Ora 5, interni e bagagliaio
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