Come sono fatti gli interni della GWM Ora 5

La GWM Ora 5 punta ad attirare l'attenzione nell'affollatissimo segmento C con un design personale, un prezzo competitivo (meno di 27.000 euro di partenza) e interni tutt'altro che banali.

Sono queste le carte che vuole giocarsi il brand cinese, con un modello che mette al centro dell'abitacolo tanta tecnologia e una cura per materiali e rivestimenti non facile da trovare nella categoria. Scopriamo meglio, quindi, l'abitacolo della Ora 5.

GWM Ora 5, la plancia

La plancia della Ora 5 è caratterizzata da un design pulito e orizzontale, con un’impostazione che punta a ridurre al minimo i comandi tradizionali lasciando spazio alla tecnologia digitale. Il protagonista dell’abitacolo è il grande display centrale da 14,6", affiancato dal quadro strumenti digitale da 10,25" davanti al conducente.

La disposizione dei due schermi crea una sensazione di ambiente moderno e tecnologico, con informazioni e funzioni principali facilmente accessibili. Il sistema infotainment utilizza il software Coffee OS, sviluppato per offrire un’esperienza fluida e immediata, con una logica di utilizzo vicina a quella dei dispositivi mobili.

La dotazione di serie comprende Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla connettività necessaria per gestire le principali funzioni digitali. Non manca la ricarica wireless per smartphone con potenza fino a 50 W, una soluzione pensata per chi utilizza frequentemente il telefono durante gli spostamenti.

L’approccio tecnologico della Ora 5 coinvolge anche la sicurezza. Il modello dispone di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, con funzioni come il monitoraggio dell’angolo cieco e diversi dispositivi elettronici dedicati alla protezione degli occupanti.

L’abitacolo può inoltre essere personalizzato attraverso l’illuminazione ambientale a 64 colori, che permette di modificare l’atmosfera interna in base alle preferenze degli occupanti.

GWM Ora 5, materiali e finiture

La qualità percepita rappresenta uno degli aspetti su cui GWM ha lavorato maggiormente. Gli interni della Ora 5 utilizzano rivestimenti in eco-pelle e materiali riciclati, una scelta che unisce attenzione alla sostenibilità e una sensazione più raffinata rispetto alle soluzioni tradizionali.

Le superfici sono pensate per creare un ambiente accogliente, con un equilibrio tra elementi morbidi, inserti moderni e dettagli tecnologici.

GWM Ora 5, i sedili posteriori Foto di: GWM

Grande attenzione è stata dedicata anche al comfort. I sedili hanno una conformazione ergonomica e possono essere regolabili elettricamente, con la possibilità di integrare anche la ventilazione. Sono inoltre disponibili i sedili anteriori riscaldati, una soluzione utile soprattutto nei mesi più freddi.

L’illuminazione interna contribuisce ulteriormente alla percezione di qualità grazie ai 64 colori disponibili.

GWM Ora 5, abitabilità e bagagliaio

La Ora 5 nasce come vettura pensata per un utilizzo quotidiano e gli interni puntano proprio sulla versatilità. La zona anteriore offre una buona libertà di movimento e una posizione di guida studiata per garantire comfort anche nei viaggi più lunghi.

GWM Ora 5, il bagagliaio Foto di: GWM

Anche i passeggeri posteriori possono contare su un ambiente progettato per l’utilizzo familiare, con spazio sufficiente per ospitare comodamente due adulti.

Un elemento distintivo è la presenza di ben 33 vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo.

La capacità del bagagliaio non è stata ancora comunicata nel dettaglio, ma il vano è stato progettato per garantire una buona versatilità, adattandosi alle esigenze quotidiane come spostamenti urbani, commissioni e viaggi.

Fotogallery: GWM Ora 5, interni e bagagliaio

7 Fonte: GWM