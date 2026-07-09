Tra SUV e fuoristrada: è la cinese GWM H7, ibrida e per l'Europa

Il costruttore cinese Great Wall Motors (in breve GWM) amplia la propria offensiva in Europa con il nuovo GWM H7, un SUV fuoristrada di medie dimensioni che punta a unire capacità off-road reali e tecnologia ibrida avanzata.

Il debutto commerciale nel Vecchio Continente è previsto per il quarto trimestre del 2026, in un contesto di mercato sempre più orientato verso modelli versatili, adatti sia all’uso quotidiano sia al tempo libero.

GWM H7, gli esterni

La GWM H7 si presenta con uno stile deciso, caratterizzato da proporzioni robuste e linee verticali che trasmettono solidità. Il frontale alto, i passaruota marcati e le protezioni inferiori sottolineano la sua predisposizione per percorsi impegnativi, mentre alcuni dettagli più puliti contribuiscono a mantenere un’estetica moderna.

Fotogallery: GWM H7 (2026) 15 Fonte: GWM

Il progetto nasce anche dall’esperienza maturata nei rally, tra cui il Taklimakan, dove il modello ha dimostrato affidabilità in condizioni estreme. Questo bagaglio tecnico si riflette in un design funzionale, pensato non solo per l’immagine ma per supportare davvero la guida fuori strada.

GWM H7, gli interni

All’interno, l’impostazione è orientata alla praticità senza rinunciare alla tecnologia. La posizione di guida rialzata migliora la visibilità, mentre la plancia orizzontale crea un ambiente ordinato e facile da interpretare.

GWM H7 (2026), la plancia Foto di: GWM

Il quadro strumenti digitale da 12,3" e il display centrale da 15,6" permettono di gestire tutte le funzioni principali, riducendo la necessità di comandi fisici. Il sistema operativo Coffee OS è stato sviluppato per garantire un’interazione semplice e intuitiva, sia nei tragitti urbani sia durante viaggi più lunghi o impegnativi.

GWM H7, motori e tecnologia

Uno degli elementi chiave della nuova GWM è la tecnologia ibrida Hi4, che introduce una trazione integrale elettrificata capace di distribuire la coppia tra gli assi in modo dinamico. Nella configurazione più potente si raggiungono 330 kW (circa 449 CV) e 750 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

GWM H7 (2026) Foto di: GWM

Il sistema plug-in hybrid sfrutta una batteria da 33,8 kWh ricaricabile anche in corrente continua, offre oltre 100 km di autonomia in elettrico, mentre i consumi dichiarati si attestano intorno ai 6,5 l/100 km nel ciclo WLTC.

Accanto a questa versione sono disponibili anche motorizzazioni benzina e full hybrid, per adattarsi a esigenze diverse.

Versione Motore GWM H7 plug-in hybrid 1.5 turbo benzina + 2 motori elettrici

449 CV, trazione integrale GWM H7 full hybrid 1.5 turbo benzina + 1 motore elettrico

265 CV, trazione anteriore GWM H7 benzina 2.0 turbo benzina

238 CV, trazione anteriore o integrale

Il SUV integra soluzioni avanzate come il torque vectoring e sistemi di assistenza alla guida evoluti, oltre a una struttura composta in gran parte da acciai ad alta resistenza. L’obiettivo dichiarato è ottenere le cinque stelle Euro NCAP. La capacità di traino è fino a 2,3 tonnellate.

GWM H7, i prezzi

I prezzi del GWM H7 non sono stati annunciat. La garanzia è sempre 7 anni/150.000 km. Tra le concorrenti della GWM H7 possiamo citare la nuova Mitsubishi Outlander (da 46.900 euro), la Toyota RAV4 (da 45.200 euro), la BYD Seal U (da 40.100 euro) e la Honda CR-V (da 46.900 euro).