Tutte le novità auto attese al Salone di Parigi 2026

Aprirà i cancelli il 12 ottobre e continuerà fino al 18 il Salone di Parigi 2026, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati all'auto. Vetrina per molti costruttori dove di certo non mancheranno marchi cinesi, ormai sempre più protagonisti nelle varie kermesse, ma anche per storici costruttori occidentali, Europei in primis.

Dopo anni di magra infatti il Salone di Parigi 2026 torna a ospitare un grande numero di brand - si parla di pù ùdi 100 conferme - a mostrare le loro ultime novità. Ecco l'elenco completo.

Alfa Romeo

Troppo presto per vedere anche solo una concept del nuovo SUV o della nuova compatta annunciati in occasione del piano strategico di Stellantis. Alfa Romeo potrebbe però approfittare del Salone di Parigi 2026 per mostrare le Giulia e Stelvio Quadrifoglio con il nuovo motore omologato Euro 7. E il programma BottegaFuoriserie potrebbe stupire con nuove versioni uniche.

Il nostro render del nuovo SUV Alfa Romeo Foto di: Motor1.com

Alpine

La grande novità attesa in quel di Alpine è la nuova A110, vista per la prima volta al Goodwood Festival of Speed 2026. Era ancora una concept e tale sarà anche al Salone di Parigi 2026. Mossa da un powertrain elettrico potrebbe avere anche versioni termiche o elettrificate. Lo stand darà spazio anche alla A290 e A390.

La concept della nuova Alpine A110 Foto di: Alpine

Audi

Nuova Audi A2. E-tron. Ecco cosa si aspettano tutti dalla Casa tedesca al Salone di Parigi 2026. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma la kermesse francese potrebbe essere il palcoscenico per il debutto della nuova piccola elettrica dei 4 anelli. Agli antipodi si posiziona l'Audi Q9, maxi SUV diesel (5,39 metri di lunghezza) che si mostrerà dal vivo per la prima volta.

Il nostro render della nuova Audi A2 Foto di: Motor1.com Audi Q9 Foto di: Audi

BYD

Nessun debutto mondiale ma tutte le ultime novità presentate negli ultimi mesi da BYD, dalla Dolphin G DM-i, l'ibrida plug-in più economica sul mercato, alla nuova Atto 3, passando per la Atto 2 DM-i.

Changan

Avatr, Deepal e Nevo: dovrebbero essere questi i brand presenti nello stand del Gruppo cinese Changan. L'attenzione maggiore sarà per Deepal S05 ed S07, SUV elettrici pronti a essere commercializzati in Europa, Italia compresa.

Citroen

La più piccola della gamma ma di sicuro quella che riceverà il maggior numero di sguardi: la nuova Citroen 2CV si prepara a debuttare in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026, anche se ancora in veste di concept. Sarà una E-car (piccola, elettrica ed economica) e dovrebbe essere prodotta in Italia al fianco delle controparti marchiate Fiat e Opel. È una concept anche la Citroen Elo, piccolo monovolume che in futuro potrebbe diventare di serie.

Nuova Citroen 2CV, il nostro render Foto di: Motor1.com Citroen Elo Concept Foto di: Citroën

Cupra

Per Cupra non ci dovrebbero essere novità di rilievo, ma la Casa spagnola mosterà l'intera gamma, da poco ampliata con la Raval, ppiccola elettrica basata sulla stessa piattaforma di Skoda Epiq, Volkswagen ID.Cross e ID.Polo.

Dacia

La Dacia Striker ha già debuttato online e a Parigi la station wagon della Casa rumena si mostrerà dal vivo per la prima volta. Lunga 4,62 metri e con assetto leggermente rialzato monta motori GPL, mild hybrid e full hybrid. Una novità assoluta potrebbe essere la piccola elettrica economica basata sulla Renault Twingo. Potrebbe chiamarsi Evader e costare circa 18.000 euro.

Dacia Striker Foto di: Dacia Dacia Evader (2026), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Denza

Già vista a Goodwood la Denza Z, coupé elettrica da 1.000 CV, si prepara ad arrivare neiie concessionarie in Europa e il Salone di Parigi 2026 potrebbe essere una nuova tappa di avvicinamento alla commercializzazione. Stesso discorso per il BAO 5, muscoloso fuoristrada plug-in da 544 CV.

DS

Per DS la novità del momento si chiama N°7, SUV compatto erede della besteller DS 7. Prodotta in Italia (a Melfi) la DS N°7 è basata sulla piattaforma STLA Medium e dispone di powertrain mild hybrid, plug-in e 100% elettrici.

Fiat

Le Fiat Grizzly e Grizzly Fastback sono di sicuro tra le novità più attese del Salone di Parigi 2026. Due SUV compatti (la lunghezza sarà inferiore ai 4,5 metri) basati con ogni probabilità sulla piattaforma Smart Car di Grande Panda, Opel Frontera e Citroen C3 C3 Aircross. Lo stile richiama fortemente quello della Grande Panda e la gamma motori dovrebbe comprendere soluzioni benzina, mild hybrid ed elettriche. La lista ufficiale diramata da Fiat qualche tempo fa parla di due sole novità e quindi Parigi potrebbe non accogliere la E-Car sorella della 2CV. Ma mai dire mai.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback Foto di: Fiat Il nostro render della E-Car Fiat Foto di: Motor1.com

Ford

Sappiamo che Ford prepara 7 novità (2 commerciali e 5 trasporto persone) da presentare da qui al 2030. Tra queste ci sarà una versione per il mercato europeo della Bronco, assieme (sembra) a una nuova Fiesta, ma 100% elettrica e basata sulla piattaforma della Renault 5. Saranno al Salone di Parigi 2026? Non ci sono conferme ma non ci stupirebbe imbatterci in loro.

I teaser delle prossime novità Ford Foto di: Ford

Geely

La Geely E2, auto più venduta in Cina, è da poco sbarcata ufficialmente anche in Europa e in Italia viene venduta a partire da 20.990 euro. Si tratta di una piccola elettrica (4,13 metri di lunghezza) rivale delle varie Volkswagen ID.Polo, Renault 5 e via dicendo.

Genesis

Al Salone di Monaco 2025 il brand premium del Gruppo Hyundai ha annunciato l'arrivo ufficiale in Europa con 3 modelli elettrici, a Parigi 2026 potrebbe esserci un primo assaggio della GV70 hybrid. Presenza tutt'altro che confermata. Potrebbe esserci anche la GT, concept che potrebbe ispirare una futura sportiva del sotto brand Magma.

Honda

Mentre i costruttori europei iniziano a immaginare le proprie E-Car i giapponesi ci campano da anni. Da loro si chiamano kei car e Honda ne ha portata una (o meglio, una derivata) nel Regno Unito. Si chiama Honda Super-N e ha le carte in regola per essere una delle protagoniste del Salone di Parigi 2026.

Honda Super-N Foto di: Honda

Hyundai

La vera novità sarà la Hyundai Ioniq 3, compatta elettrica vista per la prima volta alla Milano Design Week 2026 e primo modello della Casa coreana a proporre il nuovo linguaggio stilistico battezzato "Art of Steel".

Kia

Per Kia le principali novità sono state svelate o addirittura già guidate, ma il Salone di Parigi rimane la vetrina ideale per mostrare al pubblico - tutte in una volta - le varie EV2, Seltos, XCeed e Niro, crossover con dimensioni e motorizzazioni differenti che vanno dal benzina puro al 100% elettrico. E chissà che non possa far capolino anche la tanto chiacchierata EV1, la Kia elettrica più economica a listino.

Kia Niro 2026 Foto Di: Kia Kia Seltos Foto Di: Kia

Lancia

Lancia Gamma. Ecco il nome del SUV medio che le Casa italiana presenterà per la prima volta dal vivo proprio al Salone di Parigi 2026. Prodotta a Melfi assieme a DS N°7 e Jeep Compass ne riprende la piattaforma STLA Medium e le motorizzazioni, con scelte tra mild hybrid, plug-in ed elettrico, con potenza massima di circa 350 CV.

Nuova Lancia Gamma Foto di: Lancia

Leapmotor

La gamma di Leapmotor continua a espandersi e al Salone di Parigi potrebbe accogliere la B05 Ultra, versione sportiva della compatta elettrica, con 245 CV e trazione posteriore. Di certo ci saranno tutti i modelli del brand cinese, comprese le novità B03 e B03X.

Li Auto

In Cina la gamma è già ben nutrita, in Europa invece Li Auto - giovane brand cinese - deve ancora debuttare ufficialmente e al Salone di Parigi 2026 dovrebbe portare numerosi modelli, pronti ad arrivare nel Vecchio Continente.

Mercedes

Tutti aspettano la versione più piccola di sempre della Mercedes Classe G (per ora chiamata Baby G), ma non ci sono certezze in merito. Stesso discorso per la Classe G cabrio. Di sicuro la Casa della Stella porterà al Salone di Parigi 2026 le nuove Classe C e GLA, assieme a tutte le più recenti novità come Classe S 2026, GLC, il super van VLE e l'hypercar da 1.169 CV Mercedes-AMG GT Coupé.

Mercedes GLA (2026) Foto di: Mercedes-Benz

Opel

L'unica sicurezza è la presenza della versione rinnovata della Opel Astra. Per il resto della Casa tedesca al Salone di Parigi 2026 non abbiamo notizie confermate. Considerando che Citroen porterà la 2CV e Fiat (con ogni probabilità) la sua versione della E-Car anche Opel potrebbe mostrare una prima concept della sua piccola elettrica economica.

Peugeot

Se state aspettando la nuova Peugeot 208 passate pure oltre: il Leone infatti non approfitterà del salone di casa per mostrare la propria piccola elettrica. Si accontanterà (per modo di dire) della E-208 GTi, 280 CV di potenza, trazione anteriore e motorizzazione 100% elettrica.

Peugeot 208 GTi 2026 Foto di: Peugeot

Renault

Negli ultimi tempi Renault ha presentato numerose novità, con la Twingo a chiudere il filone della nostalgia ispirato a modelli iconici del passato. La Losanga passerà oltre e al Salone di Parigi mostrerà delle concept chiamate a "esplorare un registro stilistico completamente diverso", ma non destinate a diventare modelli di serie.

Skoda

Epiq da una parte e Peaq dall'altra. Due SUV diversi in forme e dimensioni uniti dalla disponibilità di sole motorizzazioni elettriche. Ecco cosa porterà Skoda al Salone di Parigi 2026 e non ci aspettiamo ulteriori grandi novità.

Smart

Una delle novità più piccole del Salone di Parigi 2026. Dopo anni di rumors e una concept presentata qualche tempo fa infatti la smart fortwo è pronta a rinascere. Si chiamerà smart #2, sarà 100% elettrica e lunga circa 2,7 metri.

smart #2, i test Foto di: smart

Volkswagen

ID.Polo e ID.Cross saranno le due novità principali nello stand Volkswagen: modelli elettrici basati sulla piattaforma MEB a trazione anteriore, controparti a batteria di Polo e T-Cross. La vera sorpresa potrebbe essere rappresentata dalla versione di serie della Volkswagen ID.Every1, la piccola elettrica economica (prezzo base di circa 20.000 euro).

Volvo

Fatte le ammiraglie elettriche, la Casa svedese potrebbe portare al Salone di Parigi 2026 il restyling della Volvo XC40, il SUV compatto con motorizzazioni elettrificate ed elettriche.

Xpeng

La Xpeng G9 rappresenta l'ammiraglia a ruote alte della Casa giapponese ma deve prepararsi a cedere il passo alla G9L, dove la letterla indica il concetto di Luxury. La novità della Casa cinese attesa al Salone di Parigi 2026 vuole quindi andare al di là del classico concetto di mobilità intelligente del brand, puntando anche sul lusso tipico dei brand premium. Ancora non se ne conoscono le motorizzazioni.

Xpeng G9L al Salone di Parigi Foto di: Xpeng

Zeekr

La Zeekr 9X potrebbe essere la grossa (in tutti i sensi) novità del brand del Gruppo Geely. Un SUV di punta del marchio cinese che nasce con l'ambizione di entrare nel territorio delle grandi ammiraglie premium.