Il nuovo grande SUV fuoristrada cinese è potente e plug-in hybrid

Arriva in Europa un nuovo SUV fuoristrada di lusso cinese e si chiama Denza BAO 5, presentato in anteprima al Goodwood Festival of Speed 2026.

Il marchio premium del Gruppo BYD punta così su un modello pensato per chi cerca un'alternativa ai tradizionali fuoristrada di fascia alta, combinando una meccanica plug-in hybrid con una struttura progettata per affrontare anche i percorsi più impegnativi. Gli ordini partiranno nel corso dell'estate, mentre le prime consegne sono previste entro la fine dell'anno.

Denza BAO 5: stile robusto e proporzioni da vero fuoristrada

Denza BAO 5: tanta tecnologia e comfort premium

Denza BAO 5: motore plug-in hybrid da 544 CV

Denza BAO 5: ordini entro l'estate

Denza BAO 5, gli esterni

Lunga 4,92 metri, larga 1,97 e alta fino a 1,93 metri, la Denza BAO 5 si distingue per una carrozzeria dalle linee verticali e massicce. Il frontale è caratterizzato da una grande calandra incorniciata da fari a sviluppo anulare, mentre paraurti scolpiti e protezioni sottoscocca sottolineano la vocazione off-road.

Denza BAO 5, il debutto a Goodwood Foto di: Denza

I passaruota squadrati, le barre portatutto in alluminio, i gradini laterali e la ruota di scorta fissata sul portellone completano un look che richiama i fuoristrada più tradizionali, pur mantenendo uno stile moderno.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,92 m 1,97 m 1,93 m 2,80 m

Denza BAO 5, gli interni

L'abitacolo punta sulla digitalizzazione senza rinunciare alla praticità. Il conducente dispone di un quadro strumenti da 12,3 pollici, head-up display e display centrale da 15,6 pollici con servizi Google integrati, mentre il passeggero anteriore ha a disposizione uno schermo dedicato.

Denza BAO 5, gli interni Foto di: Denza

I sedili anteriori sono regolabili elettricamente e includono funzione massaggio, mentre sulle versioni più ricche sono presenti anche ventilazione e riscaldamento per entrambe le file. Non manca un impianto audio Devialet fino a 18 altoparlanti e una console centrale con vano refrigerato o riscaldato.

Versione Capacità di carico bagagliaio (min/max) Denza BAO 5 475/1.069/1.736

Denza BAO 5, motore e dotazioni

La meccanica si basa sulla piattaforma DMO (Dual Mode Off-road) del gruppo BYD, sviluppata specificamente per i fuoristrada elettrificati. Il sistema ibrido plug-in abbina un motore turbo benzina 1.5 a due unità elettriche, una per asse, sviluppando complessivamente 544 CV e 760 Nm di coppia. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 4,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. La batteria Blade da 31,8 kWh permette fino a 90 km di guida elettrica e un'autonomia complessiva dichiarata di 835 km. La ricarica arriva a 11 kW in corrente alternata e 100 kW in continua.

Fotogallery: Denza BAO 5 110 Fonte: Denza

La BAO 5 adotta un telaio a longheroni, sospensioni anteriori e posteriori a doppio quadrilatero e tre differenziali elettronici. La versione Ultimate aggiunge il sistema idraulico DiSus-P, capace di variare l'altezza da terra fino a 31 cm e di modificare continuamente l'assetto in base ai dati raccolti da oltre 20 sensori. Tra gli equipaggiamenti figurano inoltre telecamere a 360 gradi, cruise control adattivo, assistenti alla guida di ultima generazione, 11 airbag e una capacità di traino fino a 2.500 kg.

Denza BAO 5 Dati tecnici Motore benzina 1.5 quattro cilindri turbo 150 CV Motore elettrico Due da 272 e 388 CV Potenza e coppia complessiva 544 CV e 760 Nm Capacità batteria LFP da 31,8 kWh Potenza di ricarica CA / CC 11 kW / 100 kW Autonomia elettrica WLTP 90 km

Denza BAO 5, prezzi e disponibilità

Denza non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato europeo. La BAO 5 sarà proposta negli allestimenti Elegance e Ultimate, entrambi caratterizzati da una dotazione particolarmente ricca già di serie. L'apertura degli ordini è prevista durante l'estate, mentre le prime consegne ai clienti europei inizieranno nell'ultimo trimestre del 2026.