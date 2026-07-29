Brutte notizie: il fuoristrada di BMW potrebbe non nascere più

Cattive notizie per chi sperava di avventurarsi fuori dall’asfalto a bordo di una BMW: sembra che la rivale bavarese della Mercedes Classe G sia stata cancellata. Il robusto SUV fuoristrada non avrebbe ricevuto l’approvazione finale da parte della Casa per la produzione e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere stato definitivamente accantonato.

Secondo quanto riportato da BMW Blog, che cita "fonti vicine al programma", il nuovo SUV della Casa non avrebbe superato l’ultimo livello di approvazione. Va detto che BMW non ha mai confermato ufficialmente la produzione di un modello del genere, anche se in passato aveva lasciato intendere questa possibilità.

Che cos’era il SUV fuoristrada di BMW

A febbraio, Frank van Meel, numero uno di BMW M, aveva dichiarato che non avrebbe "detto no" a un SUV fuoristrada ad alte prestazioni firmato M. Un report dello scorso anno sosteneva inoltre che BMW stesse valutando seriamente il lancio di un veicolo fuoristrada sviluppato ad hoc.

Rendering della BMW rivale della Classe G realizzata da Motor1 Foto di: Theophilus Chin | Motor1

BMW, a dire il vero, non ha mai diffuso dettagli ufficiali sul progetto, ma secondo le indiscrezioni il SUV avrebbe utilizzato una versione evoluta dell’architettura della X5. Internamente, il progetto sarebbe stato identificato con il codice G74. Si diceva inoltre che il modello potesse rappresentare una sorta di erede spirituale della XM, il super SUV ad alte prestazioni che dovrebbe uscire di scena nel 2028.

BMW non è l’unica Casa premium interessata a competere con la Classe G e la Land Rover Range Rover. Anche Genesis, Audi - che nel frattempo ha appena svelato la Q9 - e Cadillac hanno mostrato interesse per questo segmento, mentre il fuoristrada continua a guadagnare popolarità.

Del resto, nonostante lo straordinario successo della Classe G, si tratta di un veicolo unico sul mercato che altri costruttori potrebbero non riuscire a replicare. Puntare tutto su un prodotto di nicchia è un’operazione costosa, che richiede molto più che realizzare semplicemente un veicolo competitivo.

Fonte: BMW Blog