Monterey Car Week 2026: tutte le novità

È di nuovo quel periodo dell’anno: la Monterey Car Week è arrivata. I primi eventi principali prendono ufficialmente il via mercoledì 12 agosto, con appuntamenti che proseguiranno per tutto il weekend.

Come previsto, costruttori e produttori di piccola serie stanno già arrivando a Monterey con hypercar da milioni di dollari, supercar con motore V12 e restomod estremi. Alcune di queste auto le abbiamo già viste, mentre altre resteranno coperte fino a più tardi nel corso della settimana.

Aston Martin, Bugatti, Hennessey e Lamborghini porteranno tutte qualcosa di speciale a Monterey, con molti dei debutti più importanti in programma a The Quail il 14 agosto. Aggiorneremo questo articolo man mano che emergeranno nuovi dettagli, ma per ora ecco tutto quello che c’è da sapere sulle principali novità in arrivo alla Monterey Car Week 2026. (Questo articolo sarà aggiornato con ulteriori informazioni non appena saranno disponibili.)

Concept car Acura

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Che cosa porterà esattamente Acura a Monterey? Per ora non è ancora chiaro. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il marchio mostrerà in anteprima una nuova direzione stilistica con una misteriosa concept che farà il suo debutto mondiale durante la Monterey Car Week della prossima settimana.

L'auto, ancora senza nome, introdurrà un nuovo linguaggio di design sviluppato sotto la guida del Creative Director di Acura, Yasutake Tsuchida, offrendo un primo sguardo ai futuri modelli del marchio premium di Honda. Questo linguaggio stilistico, però, non resterà confinato al prototipo. Acura afferma che influenzerà anche i prossimi modelli di serie, compresa la RDX Hybrid di quarta generazione. La concept sarà mostrata il 14 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering, prima di spostarsi sul Concept Lawn del Pebble Beach Concours d'Elegance il 16 agosto.

Aston Martin DB12 S Tribute

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Aston Martin DB12 S Special Edition Monterey Foto di: Aston Martin

Aston Martin porterà alla Monterey Car Week un trio di esemplari DB12 S altamente personalizzati, come omaggio alla tradizione sportiva legata al Pebble Beach Concours d’Elegance. Realizzate dalla divisione su misura Q del costruttore, le tre vetture si ispirano ad altrettante Aston Martin DB2 da corsa che gareggiarono nei primi anni Cinquanta.

Ogni DB12 S sfoggia una verniciatura Carbon Black con un proprio colore d’accento - Rosso Red, Speed Yellow o Ellwood Blue - oltre a grafiche “75” che celebrano il 75° Pebble Beach Concours. All’interno trovano posto cuciture a contrasto coordinate, ricami con la silhouette della DB2, grafiche speciali “75”, estremità delle palette al volante verniciate e battitacco dedicati.

Aston Martin esporrà anche la Vanquish 25 Special Edition prodotta in serie limitata, per celebrare i 25 anni dal debutto della prima V12 Vanquish.

Bentley Stazione Remota

Quando: ora / 14 agosto

Dove: Stazione Remota / The Quail, A Motorsports Gathering

Foto di: Bentley

Bentley punta forte sulla Monterey Car Week di quest’anno, con otto diverse presenze distribuite in tutta la penisola. Il fulcro è un nuovo evento su invito chiamato Stazione Remota, in Carmel Valley, creato insieme a Tutto Bene, Race Service e allo studio di design BorromeodeSilva. L’appuntamento unirà auto, cibo, musica e test drive in un contesto più rilassato, pensato per una generazione più giovane di appassionati.

Bentley porterà anche modelli di rilievo, tra cui la nuova Continental Supersports con una scenografica livrea Dragon e la concept Bentayga X, che anticipa una versione del SUV di lusso più orientata all’off-road. Sarà esposta anche la storica Bentley 3 Litre Super Sports del 1926 nota come “Smoky”, insieme a una speciale Bentayga dotata di un vero bar espresso funzionante.

Oltre a Stazione Remota, Bentley tornerà anche alla sua Home of Bentley vicino a Pebble Beach, oltre che a The Quail, A Motorsports Gathering, e ad altri eventi nel corso della settimana. Tra nuovi concept, auto da corsa storiche, serie speciali e un ricco programma culturale, Bentley mette in campo una delle sue partecipazioni più importanti di sempre alla Monterey Car Week.

BMW X5 by Kith

Quando: da definire

Dove: da definire

Kith e BMW portano la X5 in un territorio finora inesplorato: un V10 con cambio manuale. La collaborazione abbina la X5 E53 di prima generazione al V10 S85 da 5,0 litri della E60 M5, con una potenza di 368 kW, scaricata a terra tramite un cambio manuale a sei marce mantenendo il sistema di trazione integrale originale del SUV.

La X5 del 2000 ha inoltre ricevuto un restauro completo “rotisserie”, con il fondatore di Kith Ronnie Fieg che ha dichiarato che il progetto ha richiesto oltre un anno di sviluppo. Accanto a lei, Kith e BMW sveleranno una nuova X5 model year 2027 rifinita nella tinta Frozen Titanium Silver, un colore ispirato alla E53 restaurata che non sarà disponibile sul modello di normale produzione. Entrambe le X5 faranno il loro debutto pubblico alla Monterey Car Week nel corso della settimana.

Bugatti Destrier

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Bugatti Destrier Foto di: Bugatti

Bugatti porterà a Monterey la sua hypercar più recente: la Destrier. Basata sulla Bolide destinata esclusivamente alla pista, la Destrier è la terza one-off del programma esclusivo Programme Solitaire del costruttore, dopo Brouillard e FKP Hommage.

A differenza della Bolide, però, la Destrier non è stata progettata per il circuito. Questa hypercar omologata per la strada rinuncia alla maggior parte dell’aerodinamica estrema della Bolide in favore di una carrozzeria più filante. Monta cerchi da 20 e 21 pollici e misura appena 100,1 cm in altezza, il valore più basso mai registrato per una Bugatti. Sotto al cofano c’è anche il classico 8.0 W16 quadriturbo del marchio, con una potenza di 1.161 kW.

La Bugatti Destrier debutterà il 14 agosto a The Quail, A Motorsports Gathering.

Curated By Cadillac

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Cadillac Escalade IQ Foto di: Cadillac

Cadillac porta la personalizzazione a un nuovo livello con Curated by Cadillac, un programma bespoke che consente agli acquirenti della Escalade IQ di creare un SUV davvero unico. I clienti possono scegliere tra oltre 160 colori esterni e 44 colori interni, oltre a diverse finiture della vernice e trattamenti personalizzati per l’abitacolo.

Il programma va ben oltre la semplice scelta del colore. Ogni Escalade IQ viene verniciata e assemblata a mano dagli artigiani Cadillac, con ogni veicolo dotato di un proprio VIN univoco e di una targhetta identificativa numerata del costruttore. Gli acquirenti avranno inoltre a disposizione un concierge Cadillac dedicato che li guiderà durante l’intero processo, portando un po’ dell’esperienza ultra-esclusiva della Celestiq sul SUV elettrico del marchio.

Curated by Cadillac costa 54.995 dollari aggiuntivi ed è per il momento esclusivo della Escalade IQ. Cadillac mostrerà il programma e la sua Escalade IQ personalizzata alla Monterey Car Week.

Eccentrica V12 Roadster

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Eccentrica V12 Roadster Foto di: Eccentrica

Eccentrica ha svelato il suo ultimo restomod: la V12 Roadster. Si tratta di un’evoluzione a cielo aperto della sua reinterpretazione della Lamborghini Diablo di prima generazione. La supercar senza tetto abbina lo stile dell’icona anni Novanta a oltre 3.500 componenti bespoke e a un’ingegneria moderna.

La spinta arriva da un V12 aspirato da 5,7 litri rivisto, capace di erogare 405 kW e 601 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa attraverso un cambio manuale a sei marce con griglia a vista, mentre una velocità massima di 335 km/h e tre modalità di guida assicurano prestazioni di alto livello.

La Roadster ha anche carreggiata allargata, rinforzi strutturali in fibra di carbonio, sospensioni ridisegnate, ammortizzatori semi-attivi, sterzo idraulico e freni Brembo. Eccentrica ne costruirà soltanto 19 esemplari, ognuno configurato singolarmente per il proprio proprietario, con debutto pubblico fissato per il 14 agosto a The Quail.

Nuova supercar Gordon Murray

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Gordon Murray Automotive Monterey Teaser Foto di: Gordon Murray Automotive

Gordon Murray Special Vehicles sta preparando una nuova supercar per la Monterey Car Week. Il misterioso modello farà il suo debutto mondiale il 14 agosto a The Quail, con Gordon Murray e Dario Franchitti, tre volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, a fare gli onori di casa durante la presentazione. L’azienda non ha ancora diffuso molti dettagli, ma la nuova vettura arriva dopo l’ultra-esclusiva S1 LM, limitata ad appena cinque esemplari e dotata di un V12 da 529 kW. Gordon Murray afferma che tutti i programmi produttivi annunciati finora sono già andati esauriti.

La nuova supercar condividerà i riflettori con il prototipo sperimentale Le Mans GTR e con diverse T.50 appartenenti a clienti. Maggiori dettagli arriveranno quando i veli cadranno più avanti nel corso della settimana.

Hennessey Blackbird

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Hennessey Blackbird Foto di: Hennessey Special Vehicles

Hennessey riporta a Monterey la supercar analogica con la nuova Blackbird, una hypercar a produzione limitata costruita attorno a un V8 aspirato da 6,2 litri e a un cambio manuale a sei marce con griglia a vista. Il motore dovrebbe erogare tra 588 e 625 kW, spingendosi oltre i 9.000 giri/min.

Hennessey punta a un peso a secco inferiore a 1.361 kg grazie a carrozzeria e telaio interamente in fibra di carbonio. L’azienda stima per la Blackbird uno 0-97 km/h in soli 2,5 secondi e una velocità massima di 354 km/h.

La produzione non inizierà prima del 2029, dopo la fine della produzione della Venom F5 nel 2028. Hennessey prevede di costruire soltanto 71 Blackbird, ciascuna con un prezzo di 2,5 milioni di dollari al netto delle imposte. Il primo prototipo sarà presente a The Quail il 14 agosto.

Honda Heritage Racing Program

Quando: ora

Dove: Monterey Car Week

Acura NSX GT3 Telaio n. 5 Foto di: Honda

Honda offre agli appassionati un’opportunità insolita: possedere un autentico pezzo della propria storia sportiva. In vista della Monterey Car Week, Honda Racing Corporation ha annunciato il nuovo Heritage Racing Program, che metterà in vendita vere auto da corsa Honda e Acura che hanno gareggiato - e vinto - in eventi come Le Mans, Sebring e Daytona.

Tra le prime vetture disponibili figurano una Acura ARX-01 vincitrice della classe LMP2 alla 12 Ore di Sebring 2007, una NSX GT3 con 38 vittorie di classe nelle competizioni IMSA e SRO, e una Reynard 01i del 2001 guidata dal compianto Gil de Ferran per Team Penske. Gli acquirenti, inoltre, non si limiteranno a portare a casa l’auto: il restauro completo sarà curato dai professionisti di HRC in California.

Honda esporrà alla Monterey Car Week la prima vettura offerta attraverso il programma, insieme a una collezione più ampia di auto da corsa Honda e Acura, truck da Baja e moto MotoGP.

Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage

Quando: 13 agosto

Dove: Lamborghini Lounge

Lamborghini Revuelto Miura Omaggio 60° Foto di: Lamborghini

Lamborghini celebra i 60 anni della leggendaria Miura con una speciale edizione della Revuelto. Battezzata Revuelto Miura 60° Homage, questa serie limitata è stata realizzata attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam e il Centro Stile Lamborghini.

Presenta nove colori esterni ispirati alla Miura, insieme a speciali livree nella parte inferiore della carrozzeria, cerchi con finitura oro o titanio, badge nero lucido e logo Miura 60 sulla soglia laterale. I richiami rétro proseguono anche nell’abitacolo, dove i sedili propongono una reinterpretazione del caratteristico motivo “cannelloni” della Miura, mentre pelle riveste tunnel centrale, pannelli porta e paratia posteriore.

Ne saranno prodotti soltanto 99 esemplari, tutti dotati dello stesso powertrain ibrido plug-in V12 da 736 kW della Revuelto standard. Sarà esposta presso la Lamborghini Lounge di Monterey.

Lamborghini Revuelto SV

Quando: 14 agosto

Dove: The Quail, A Motorsports Gathering

Lamborghini Revuelto SV, le prime foto a Hockenheim Foto di: Lamborghini

Lamborghini era rimasta vaga sulla prossima evoluzione della Revuelto, definendola la “prima derivata” della sua sportiva ibrida ad alte prestazioni. Ora però è ufficiale: la nuova Revuelto SV arriverà alla Monterey Car Week. Ancor prima del debutto di Monterey, la supercar V12 più estrema ha girato sull’Hockenheimring, in Germania, in 1 minuto e 41,6 secondi con il collaudatore ufficiale Marco Mapelli al volante. Questo risultato rende la Revuelto SV camuffata la super sports car di serie più veloce sul circuito.

Lamborghini non ha ancora comunicato le specifiche complete, ma la Revuelto SV dovrebbe offrire più potenza e prestazioni sensibilmente più affilate rispetto al modello standard. Attesi anche ulteriori interventi aerodinamici, oltre ad aggiornamenti per sospensioni e freni. Il debutto ufficiale è fissato per il 14 agosto a The Quail.

Mercedes-Maybach S680 by LeBron James

Quando: ora

Dove: Mercedes-Benz Future Classics Auction House

Mercedes-Maybach S680 Creata da LeBron James Foto di: Mercedes-Benz

Mercedes porta a Pebble Beach, in occasione della Monterey Car Week, una gamma decisamente eclettica, che unisce alcune delle classiche più importanti del marchio a moderne auto ad alte prestazioni e di lusso. Al centro dell’esposizione ci sarà una versione quasi identica della Mercedes-Maybach S680 personalizzata di LeBron James.

L’auto in questione presenta un’estesa personalizzazione Manufaktur. L’esemplare originale della stella NBA sarà messo all’asta più avanti nel corso dell’anno a beneficio della LeBron James Family Foundation, rendendo questa Maybach bespoke una delle attrazioni più insolite dell’offerta Mercedes a Monterey. L’esposizione rientra nella più ampia celebrazione di Mercedes-Benz per i suoi 140 anni di innovazione, con il costruttore che punta fortemente sul concetto di “future classics”.

Dalla 540K Streamliner ai moderni modelli AMG e alle Maybach personalizzate, Mercedes utilizza la Monterey Car Week per mostrare come passato, presente e futuro possano condividere lo stesso palcoscenico.

Supercar McLaren con cambio manuale

Quando: da definire

Dove: da definire

McLaren potrebbe riportare il cambio manuale su una nuova supercar estremamente esclusiva—almeno stando alle indiscrezioni. Secondo alcune fonti, un progetto conosciuto internamente come “P50” potrebbe debuttare durante la Monterey Car Week già dal 14 agosto.

Il modello vociferato dovrebbe adottare una trasmissione manuale, diventando così la prima McLaren di serie con tre pedali da quando la leggendaria F1 uscì di scena nel 1998. Secondo le indiscrezioni sarebbero previsti meno di 100 esemplari, con un prezzo potenzialmente superiore ai 2,1 milioni di dollari della McLaren W1.

Per il momento, la “P50” resta saldamente nel campo delle voci. Ma una McLaren moderna con tre pedali sarebbe senza dubbio una delle supercar più intriganti degli ultimi anni.