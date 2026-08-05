La nuova BMW Serie 3 Touring è quasi pronta
La i3 con carrozzeria station wagon arriverà nella seconda metà del 2027 con autonomie superiori a 750 km
La BMW i3 Touring torna a mostrarsi su strada con una nuova serie di foto spia pubblicate da wilcoblok su Instagram.
Le foto mostrano un prototipo ormai vicino alla configurazione definitiva, con camuffature ridotte al minimo, un design fedele al linguaggio stilistico della Neue Klasse. Il debutto dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2027.
Pronta al debutto
Le foto spia immortalano un esemplare grigio chiaro impegnato nei test su strada. Le coperture si concentrano ormai esclusivamente sul frontale e sul posteriore, lasciando ben visibili gran parte delle superfici laterali della carrozzeria.
Proprio osservando il profilo si notano le maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, soluzione ormai sempre più diffusa tra le auto elettriche di nuova generazione. Oltre a conferire un aspetto più pulito ed elegante, questo dettaglio contribuisce anche a migliorare l'efficienza aerodinamica.
Le immagini confermano inoltre che il frontale rimane molto vicino a quello già visto sulla berlina i3. Nonostante le ultime pellicole mimetiche continuino a nascondere alcuni dettagli dei gruppi ottici e del paraurti, si riconoscono le proporzioni tipiche della nuova filosofia stilistica BMW, caratterizzata da superfici essenziali, fari molto sottili e un cofano dall'impostazione pulita.
Autonomia e prezzi previsti
Dal punto di vista tecnico, la Touring sfrutterà la nuova architettura elettrica a 800 Volt, una delle innovazioni più importanti introdotte da BMW per la prossima generazione di modelli a batteria. Questa piattaforma consentirà ricariche ultrarapide in corrente continua fino a 400 kW, riducendo sensibilmente i tempi necessari per recuperare una larga parte dell'autonomia.
Gli interni della BMW i3 Touring dovrebbero essere identici a quelli dell'i3 berlina
Per quanto riguarda la gamma motori, una delle varianti attese è la i3 50 xDrive Touring, equipaggiata con due motori elettrici, uno per asse, per una potenza complessiva di circa 470 CV e la trazione integrale elettrica.
L'autonomia dovrebbe essere superiore ai 750 km, mentre i prezzi di questa versione potrebbero essere leggermente superiori ai circa 74.000 euro della i3 berlina. Nei mesi successivi al lancio, comunque, dovrebbero debuttare anche altri modelli a trazione posteriore con prezzi d'attacco inferiori e autonomia superiore.
Fotogallery: BMW i3 (2026)
Bmw
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